Где лечиться, как добиться ремонта и получить льготы

ЕДИНЫЙ ИНФОРМДЕНЬ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Сегодня в республике проходит очередной Единый информационный день, главная тема которого – Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету. Речь пойдет также об индексации с 1 февраля пенсий и реализации двух Указов – Президента России Владимира Путина «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и Главы Чувашии Михаила Игнатьева «Об объявлении в Чувашской Республике 2017 года Годом Матери и Отца». Информационные группы проводят встречи с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций. Традиционно проходит и прием граждан по личным вопросам.

«СЧ» публикует ответы на вопросы, поступившие в предыдущий Единый информдень.

Когда откроют офис врача общей практики в микрорайоне «Новый город»?

Сотрудники ЧУПП «Энергия», Чебоксары

В 2016 году Минздравом Чувашии были приобретены два нежилых помещения в микрорайоне «Новый город» по улице Новогородской, дом 40. После выполнения чистовой отделки, устройства инженерных систем и оснащения мебелью и медицинским оборудованием в них будет размещена поликлиника, обслуживающая взрослое и детское население микрорайона. Ее открытие запланировано на второе полугодие 2017 года.

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В детской поликлинике второй городской больницы коридоры узкие и очень загруженные, не хватает врачей. Есть ли возможность перевести поликлинику в другое помещение?

Сотрудники исправительной колонии № 4, Чебоксары

В текущем году, сообщают в Минздраве Чувашии, планируется начало строительства нового здания многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы на месте неэксплуатируемых зданий бывшей поликлиники и родильного дома по адресу: Чебоксары, проспект Ленина, дом 12. Планируемый срок завершения строительства – 2019 год.

В целях улучшения качества обслуживания детей в центральной части Чебоксар министерством рассматривается вопрос строительства второй очереди многопрофильной поликлиники по указанному адресу.

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В Новочебоксарске по улице Строителей, дом 52 в подъезде № 2 давно просим сделать ремонт. Как этого можно добиться?

Карина ИВАНОВА, Новочебоксарск

В соответствии со ст. 44 Жилищного кодекса РФ (п.2. пп.4.1) принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в том числе и подъездов, относится исключительно к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, разъяснили в Госжилинспекции Чувашии.

При этом Совет многоквартирного дома обязан представлять предложения по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивать выполнение решений собрания собственников помещений… Таким образом, собственники квартир дома № 52 по улице Строителей должны принять решение о ремонте подъездов, а затем довести его до управляющей организации для исполнения. На практике активные жильцы многоквартирных домов, как правило, согласовывают с управляющей компанией не только сроки выполнения ремонта, но и замену в это же время почтовых ящиков, подъездных окон и даже цветовую окраску стен.

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Какие в республике существуют льготы для многодетных семьей?

Сотрудники ОАО «Чебоксарский трубный завод», Новочебоксарск

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 № 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в связи с рождением ребенка одному из родителей может быть назначено ежемесячное пособие на ребенка. Размер его варьируется в зависимости от состава семьи, ее дохода и возраста ребенка, на которого пособие назначается.

Одной из дополнительных мер государственной социальной поддержки, напоминают в Министерстве труда и социальной защиты республики, в Чувашии является республиканский материнский (семейный) капитал в размере 100 тыс. рублей, предоставляемый многодетным семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей.

Также соответствующие субсидии предоставляются гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 проц. от совокупного дохода семьи. За счет средств республиканского бюджета оказывается материальная помощь и жителям республики, находящимся в трудной жизненной ситуации. Дополнительную информацию можно уточнить, обратившись в отдел социальной защиты населения по месту жительства.