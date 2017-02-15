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16:25 14.02.2017
В Чувашии 2 дня ожидаются снегопады. Дорожная техника работает в усиленном режиме
13:38 13.02.2017
С 22 по 26 февраля музей В.И. Чапаева в Чебоксарах можно будет посетить бесплатно
11:31 13.02.2017
В Чебоксарах отметили Всероссийский день зимних видов спорта
15:10 11.02.2017
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В «Лыжне России» приняли участие около 60 тысяч жителей Чувашии
11:31 10.02.2017
Чувашские полицейские задержали подозреваемых в серии карманных краж у пассажиров общественного транспорта
11:14 10.02.2017
Чувашия получит аппараты искусственной вентиляции легких для детской паллиативной медицины
12:42 09.02.2017
Чувашский филиал Россельхозбанка начал финансирование аграриев
17:35 08.02.2017
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Минтранс Чувашии ищет пути по ликвидации задолженности по заработной плате работникам ГУП ЧР «Чувашавтотранс»
14:38 08.02.2017
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Вопрос-ответ, Главное
Где лечиться, как добиться ремонта и получить льготы

ЕДИНЫЙ ИНФОРМДЕНЬ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Сегодня в республике проходит очередной Единый информационный день, главная тема которого – Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету. Речь пойдет также об индексации с 1 февраля пенсий и реализации двух Указов – Президента России Владимира Путина «О проведении в Российской Федерации Года экологии» и Главы Чувашии Михаила Игнатьева «Об объявлении в Чувашской Республике 2017 года Годом Матери и Отца». Информационные группы проводят встречи с населением, трудовыми коллективами предприятий и организаций. Традиционно проходит и прием граждан по личным вопросам.

«СЧ» публикует ответы на вопросы, поступившие в предыдущий Единый информдень.

В этом доме разместится новая поликлиника. Фото cheb.wsКогда откроют офис врача общей практики в микрорайоне «Новый город»?

Сотрудники ЧУПП «Энергия»,  Чебоксары

В 2016 году Минздравом Чувашии были приобретены два нежилых помещения в микрорайоне «Новый город» по улице Новогородской, дом 40. После выполнения чистовой отделки, устройства инженерных систем и оснащения мебелью и медицинским оборудованием в них будет размещена поликлиника, обслуживающая взрослое и детское население микрорайона. Ее открытие запланировано на второе полугодие 2017 года.

***

В детской поликлинике второй городской больницы коридоры узкие и очень загруженные, не хватает врачей. Есть ли возможность перевести поликлинику в другое помещение?

Сотрудники исправительной колонии № 4, Чебоксары

В текущем году, сообщают в Минздраве Чувашии, планируется начало строительства нового здания многопрофильной поликлиники Центральной городской больницы на месте неэксплуатируемых зданий бывшей поликлиники и родильного дома по адресу: Чебоксары, проспект Ленина, дом 12. Планируемый срок завершения строительства – 2019 год.
В целях улучшения качества обслуживания детей в центральной части Чебоксар министерством рассматривается вопрос строительства второй очереди многопрофильной поликлиники по указанному адресу.
***

В Новочебоксарске по улице Строителей, дом 52 в подъезде № 2 давно просим сделать ремонт. Как этого можно добиться?

Карина ИВАНОВА, Новочебоксарск

В соответствии со ст. 44 Жилищного кодекса РФ (п.2. пп.4.1) принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме, в том числе и подъездов, относится исключительно к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, разъяснили в Госжилинспекции Чувашии.
При этом Совет многоквартирного дома обязан представлять предложения по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивать выполнение решений собрания собственников помещений… Таким образом, собственники квартир дома № 52 по улице Строителей должны принять решение о ремонте подъездов, а затем довести его до управляющей организации для исполнения. На практике активные жильцы многоквартирных домов, как правило, согласовывают с управляющей компанией не только сроки выполнения ремонта, но и замену в это же время почтовых ящиков, подъездных окон и даже цветовую окраску стен.
***

Какие в республике существуют льготы для многодетных семьей?

Сотрудники ОАО «Чебоксарский трубный завод», Новочебоксарск

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 № 46 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в связи с рождением ребенка одному из родителей может быть назначено ежемесячное пособие на ребенка. Размер его варьируется в зависимости от состава семьи, ее дохода и возраста ребенка, на которого пособие назначается.
Одной из дополнительных мер государственной социальной поддержки, напоминают в Министерстве труда и социальной защиты республики, в Чувашии является республиканский материнский (семейный) капитал в размере 100 тыс. рублей, предоставляемый многодетным семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей.
Также соответствующие субсидии предоставляются гражданам, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 22 проц. от совокупного дохода семьи. За счет средств республиканского бюджета оказывается материальная помощь и жителям республики, находящимся в трудной жизненной ситуации. Дополнительную информацию можно уточнить, обратившись в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

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Метки: Вопрос-ответ, Главное, .

15.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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