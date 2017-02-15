Образование на уроках и после

РОДИТЕЛИ – ЗА ШКОЛУ ИСКУССТВ

В повестке встречи в рамках проекта «Открытый город», которую в школе № 6 провела с жителями Ленинского района замглавы администрации Чебоксар Алла Салаева, стояли вопросы социального развития столицы Чувашии и благоустройство территории микрорайона названной школы. Однако практически все время этого собрания ушло на разъяснения о дальнейшей работе здешней школы искусств, за судьбу которой очень беспокоились родители школьников.

На встречу пришли и начальник управления образования администрации города Дмитрий Захаров, и глава администрации Ленинского района Николай Прокопьев. Но по вопросам благоустройства территории, скорее всего, придется встречаться в ближайшее время еще раз.

КСТАТИ

Проект «Открытый город» реализуется администрацией города Чебоксары в соответствии с принципом открытости в принятии социально значимых управленческих решений. Регулярные встречи позволяют создать условия для непосредственного контакта граждан с представителями городской власти и оперативного решения вопросов.

Алла Салаева рассказала, что в этом году к открытым за последние четыре года 16 детским садикам прибавятся еще 4. Сегодня уже все дети с трех лет детскими садами в городе обеспечены. Правда, демографический подъем не дает городской власти сидеть сложа руки – сейчас только в Ленинском районе 6,5 тысячи «очередников» до трехлетнего возраста. В среднем по городу такой ценз 2 года 8 месяцев, потому что в разных районах обеспеченность разная. В Московском районе, например, места есть для всех детей уже начиная с полутора лет.

Решив главные проблемы с детскими садами, в городской администрации определяют стратегию в отношении школ: необходимо обеспечить их шаговую доступность, разгрузить от двух смен, чтобы школьники после уроков могли там же заниматься спортом и получать дополнительное образование, ходить в кружки и на экскурсии. Пока дефицит школьных мест налицо. Сегодня 16 школ работают в две смены, а в будущем году таких прогнозируется на 5 больше. Школы планируется планомерно строить, не теряя при этом в качестве образования.

А затем пошел вал вопросов по школе искусств в СОШ № 6. Дело в том, что после проверок работы всех подобных школ в городе с целью помочь им организовать занятия таким образом, чтобы охватить максимум желающих, в работу именно этого учреждения решено было внести некоторые коррективы. Проверяющим пока не ясно, почему по отчетности здесь больше учеников, чем в самой школе, и не скрывается ли за некоторыми кружками типа «Веселого английского» скрытое репетиторство.

Если город финансирует дополнительное образование в школе, то нужно точно знать, сколько детей там обучается, что деньги доходят до адресата. Педагоги и родители восприняли это как угрозу нежелательных перемен, а то и закрытия школы, поскольку, по их словам, в этом учебном заведении их все устраивает как нельзя лучше. Особенно индивидуальные занятия с детьми, которые родители готовы решительно отстаивать. Единственное, что им не нравится, это плохое состояние помещений, «за которые стыдно». То есть вместо всяких реорганизаций они считают достаточным элементарный ремонт. Заместитель главы горадминистрации успокаивала собравшихся как могла, объясняя, что школу никто закрывать не собирается, вот только средства надо тратить эффективнее, может быть, поменять форматы. Но это лишь подливало масла в огонь. «Все как есть» людям было куда понятнее смены форматов.

В конце концов Алла Салаева подвела черту, заявив, что вопрос о сокращениях в школе искусств не стоит. Наоборот, главная задача – не навредить, а внести изменения для повышения качества обучения и пользы для детей, с учетом мнения педагогов и родителей. Однако понятно, что над взаимопониманием между теми, кто принимает решения, будь они самыми благими, и теми, для кого эти решения приняты, надо еще работать. И, видимо, «Открытый город» делает в этом необходимые шаги.

Подняли родители вопрос и о школьном стадионе, которым пользуются все жители близлежащих домов и который больше напоминает разбитый проходной двор, чем центр физкультуры. На это был получен сразу четкий ответ: в этом году ремонта не ждите, в Ленинском на очереди стадион гимназии № 4. Но в будущем году – вы первые.

Не обошлось без вопросов о выборе школы и даже о безопасности обучения. В последние годы дошло до того, что в «хорошие» школы зачастую не могут попасть дети, которые живут рядом с ними. Это будет разруливаться с помощью постановления администрации о закреплении микрорайонов за каждой школой. А вот о котловане около гимназии № 4, который каждый день грозит всякими ЧП, родители уже просто вопиют и требуют обеспечить безопасность для своих детей.

Николай Прокопьев уже не успевал подробно ответить о дорогах и тротуарах в новостройках, встреча подходила к концу. Но пообещал, что все вопросы зафиксированы, все, как говорится, взято на карандаш. А встречи будут продолжаться – следующая в таком формате, но с другим заместителем главы города, по вопросам ЖКХ состоится 21 февраля.