Растет смена

В среду, 15 февраля, в новочебоксарском Центре развития творчества детей и юношества состоится финал Межрегионального открытого творческого конкурса школьных газет «Школа-пресс–2017». Его организует издательский дом «Грани» при поддержке Мининформполитики Чувашии.

Конкурс школьных корреспондентов, фотографов и верстальщиков «Школа-пресс» проводится с 2006 года. В нынешнем году в нем приняли участие 150 изданий и начинающих журналистов из 9 регионов ПФО, а также из Геленджика, Волгограда, Ухты, Тульской области, Иркутска и Забайкальского края. В финале будут названы победители в пяти номинациях, а «Лучший школьный корреспондент» удостоится путевки во Всероссийский центр «Орленок».

В этот же день эксперты проведут для ребят мастер-классы. Своим опытом поделятся президент молодежного творческого объединения «Юнпресс», один из руководителей Лиги юных журналистов РФ Сергей Цымбаленко, координатор Лиги юных журналистов в Чувашии, организатор известного фестиваля «Волжские встречи» Евгений Суховей, главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев, главный редактор детских журналов на чувашском языке Владислав Николаев, руководители ГТРК «Чувашия» Екатерина Канюка и Национальной телерадиокомпании Алексей Белов и другие мастера слова и фотографии.