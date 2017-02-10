Главное, Коллизия Как же мусор вывозить ЧТОБ ТАРИФЫ НЕ ВЗВИНТИТЬ? Со вводом в строй высокотехнологичного полигона твердых бытовых отходов в Новочебоксарске все, казалось бы, стало на свои законные места. И людям хорошо, и природе. Вот-вот начнется рекультивация и приснопамятной Пихтулинской свалки. Высказывались даже надежды на то, что стоимость вывоза мусора подешевеет. Но на деле оказалось иначе: заинтересованные стороны доказывают, что их затраты возросли, и норовят повысить расценки на свои услуги.

ЦЕНА ВВЕРХ – НАСТРОЕНИЕ ВНИЗ

Ответы на вопросы, связанные со сбором и утилизацией твердых коммунальных отходов (ТКО), искали в минувший вторник за «круглым столом» руководители профильных министерств, администраций муниципалитетов, управляющих компаний, предприятий ЖКХ, а также представители общественных организаций.

Если раньше транспортировщики за вывоз твердых нечистот и их утилизацию брали 200 рублей за кубический метр, то теперь просят 500. Руководитель Госсслужбы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Марина Кадилова считает, что эта цена явно завышена и не должна превышать 340 рублей за кубометр. При таком раскладе рост платы за содержание жилья для граждан составит не более 6 процентов, а в общей сумме за жилищно-коммунальные услуги – всего 1,5 процента.

Впрочем, даже такой незначительный «плюсик» вряд ли кого-то обрадует. Тарифы на электричество, газ и воду ведь у нас тоже не падают. Транспортники приводили контрдоводы. Ведь когда они брали 200 рублей за кубометр перевозимого ТКО (тариф утверждался в октябре 2015 года), литр солярки стоил на 4 рубля дешевле, чем сегодня, да и цена на запчасти не так сильно кусалась. А техника эксплуатируется нещадно и часто ломается.

К тому же деньги за свою работу перевозчики мусора получают не авансом, а по факту, спустя месяц. Зато ЗАО «Управление отходами», в чьем ведении находится полигон ТБО, требует предоплату. Поэтому разрывы в «приходах и расходах» у транспортировщиков коммунальных отходов достигают двух месяцев, что не лучшим образом отражается на финансовом состоянии предприятий.

Но такие выступления больше походили на всплеск эмоций, и премьер-министр Иван Моторин, под председательством которого проходил «круглый стол», попросил в течение недели представить ему конкретные цифры. А также посоветовал транспортировщикам ТКО не проводить аналогий с тарифами в Нижнем Новгороде и Казани, где услуги по утилизации ТКО стоят на порядок выше. «В городах-миллионниках другие расстояния», – констатировал он.

В ПОИСКАХ ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЫ

К обсуждению темы самым серьезным образом подошли в администрации города Чебоксары. Там не поленились проследить путь мусора от контейнеров, установленных во дворах домов, до ворот полигона ТБО. Исследования проводились с 28 января до 3 февраля. Глава горадминистрации Алексей Ладыков привел в своем выступлении цифры и факты, которые могли бы помочь в принятии обоснованных тарифов по утилизации ТКО. Все они привели к общему знаменателю в 460 рублей за кубометр вывезенного и утилизированного ТКО. Получается, что 500 – много, а 340 – мало.

В самое ближайшее время необходимо утвердить и нормативы накопления твердых отходов в соответствии с действующим постановлением Правительства РФ. В ходе проведенной проверки помимо прочего выяснилось, что на площадках поубавилось число контейнеров. Управляющие компании убрали их потому, что не хотят платить лишние деньги за перевозку мусора. Перевозчик ведь выставляет счет за освобожденный контейнер независимо от того, заполнен он наполовину или до краев. На полигон, таким образом, вывозилось на 20–30 процентов меньше кубов мусора, чем по документам отчетности.

Кроме того, транспортировщики сознательно не довозили до полигона и древесные отходы, превращая их в дрова и доски с целью последующей реализации. А щебень и битый кирпич уходили на ремонт дорог. Словом, в отсутствии предприимчивости автохозяйства не упрекнешь.

Отстаивая тариф в 460 рублей, Алексей Ладыков назвал его оптимальным для всех времен года. Ведь если кубометр мусора зимой, как показали весы, тянет на 118 килограммов, то весной и осенью, отсырев, станет в полтора-два раза тяжелее.

Подводя итоги «круглого стола», Иван Моторин отметил, что любые решения по установлению платы на услуги по утилизации ТКО будут приниматься в соответствии с законом и учетом защиты интересов населения. Премьер-министр дал необходимые поручения руководителям Государственной службы Чувашии по конкурентной политике и тарифам и Минстроя Чувашии. В ближайшее время участники «круглого стола» соберутся в этом составе еще раз. Тогда и будет определена конечная цена на услугу по сбору, вывозу и утилизации ТКО. ДОСЛОВНО

Владимир МИХАЙЛОВ, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики:

– В текущем году в Чувашии должна начать работать новая система по обращению с твердыми коммунальными отходами. Отвечать за обращение с отходами будет региональный оператор, особое внимание будет уделяться переработке отходов.

Метки: Коллизия, ЖКХ, Полигон ТБО.



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