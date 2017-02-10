Зарплатой занимается следствие

В отношении бывшего генерального директора ГУП «Чувашавтотранс» возбуждено уголовное дело по факту несвоевременной выплаты заработной платы.

Как ранее сообщала «СЧ», предприятие задолжало своим работникам свыше 60 млн. рублей. Сейчас следователи СУ СКР по Чувашии выясняют, как такое могло произойти. В частности, проводятся неотложные действия по изъятию необходимой бухгалтерской документации, изучается информация, касающаяся движения денежных средств на предприятии.

Также устанавливается сумма причиненного ущерба, конкретное число работников предприятия и его территориальных подразделений, которые не получили вовремя зарплату. В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям руководства «Чувашавтотранса», а также приняты меры по возмещению всего причиненного работникам ущерба. Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки, продолжается.