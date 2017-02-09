Ирек ШАРИПОВ, директор Дома дружбы народов Республики Татарстан, депутат Госсовета:

«Мы не чужие друг другу – татары в Чувашии, чуваши в Татарстане. Это само по себе просто прекрасно. Наше общество многонационально, различно. И от самочувствия, здоровья каждой нации зависит самочувствие, состояние нашего государства. В лице чувашского народа мы имеем очень здоровую, красивую, талантливую часть нашего общества, которая энергично созидает.

Много в Татарстане народов, в Ассамблее народов республики сегодня 36 национально-культурных автономий. Одна из самых активных, самых сильных в их семье – это чувашская. Чувашская речь звучала здесь всегда, она звучит сегодня, пусть она звучит вечно».