Главное, Культура Достанем костюм из бабушкиного сундука ОБЪЯВЛЕН МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ЧАВАШ ТУМЕ – ХАЛАХ ПУЯНЛАХЕ» Конкурс «Чувашский национальный костюм – культурное наследие предков» проходит не только в республике, но и в регионах России, где компактно проживают наши соплеменники. Инициировал его Чувашский национальный конгресс. Идею подала народный мастер чувашских национальных украшений, головных уборов и сувениров Зинаида Воронова.

«Наш костюм чрезвычайно богат и разнообразен. Свои оригинальные особенности имеет не только одежда трех этнических групп – верховых, низовых и средненизовых чувашей, отличаются своеобразием и костюмы жителей некоторых районов и даже селений, – поделилась своими идеями Зинаида Ивановна. – Очень хочется все это богатство собрать вместе и показать со сцены. Известно же, национальный костюм – одна из важнейших составляющих духовной и материальной культуры народа. В нем отражаются эстетические идеалы, мировоззрение, мудрость. Такое наследие имеет общечеловеческую ценность. Наверное, хранятся еще в сундуках наряды мам, бабушек, прабабушек. Так давайте достанем их и покажем миру, насколько прекрасен чувашский народный костюм».

Конкурс проходит в два этапа. Первый, отборочный, уже вовсю «шагает» по городам и весям Чувашии и некоторых регионов России. Там идет отбор наиболее ценных, хорошо сохранившихся старинных национальных платьев, головных уборов, украшений из серебряных монет. Организаторы предположили, что не у всех есть полный комплект костюма, поэтому предусмотрели несколько номинаций: «Традиционный чувашский национальный костюм», «Элемент традиционного чувашского костюма», «Национальное украшение», «Чувашская вышивка». Своя номинация «Авторская коллекция национальных костюмов» ждет и тех, кто занимается реконструкцией этнографического костюма в его локальных особенностях.

Финальный этап запланирован на апрель и пройдет в Чебоксарах. Участвовать в нем будут победители районных и региональных этапов. Представлять костюмы будут обладатели и наследники этого культурного богатства. По мнению организаторов, театрализованное представление должно вылиться в большой красивый праздник чувашского костюма.

Участвовать в конкурсе могут все, у кого хранится хоть что-то из традиционного чувашского наряда. По словам Зинаиды Вороновой, которая собирает и изучает народные костюмы, каждая вещь из бабушкиного сундука – это шедевр, подлинное произведение искусства и стоит того, чтобы ее вынести на всеобщее обозрение. Фото автора

? Зинаида Воронова не устает рассказывать об особенностях чувашских нарядов.

Метки: Культура, Конкурс, Этнос.



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