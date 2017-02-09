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Главное, Культура
Французское кино на «Полигоне»

ПОЧТИ ВСЕ ФИЛЬМЫ «ДЕТЯМ ДО 16»

На творческой площадке «Полигон» вновь Фестиваль французского кино! Ежегодный проект посольства Франции и Французского Института в России представляет жителям Чувашии современные французские фильмы, получившие зрительскую любовь и признание жюри крупнейших европейских кинофестивалей.
Эксклюзивная программа киномарафона составлена из фильмов, никогда не выходивших в российский прокат, каждый из которых демонстрируется только один раз и только в 17 городах России (одним из которых стали Чебоксары).
В программе нынешнего французского кинофестиваля, который начнется 17 февраля, шесть кинолент, пять из которых помечены значком «16+». Это «Гиппократ» режиссера Тома Лилти – история становления личности, романтичной и мечтательной, столкнувшейся с реальным медицинским миром. «Набережная Орсе» Бертрана Тавернье также о молодом специалисте, устраивающемся на работу, правда, в этом фильме в министерство иностранных дел Франции. Который тут же понимает, что никаким «высоким искусством дипломатии» тут и не пахнет, а выжить в этом хаосе сможет лишь мастер подковерной интриги. Фильм – обладатель французской национальной премии «Сезар». Следующая лента, «Августина», где, кстати, снялась дочь Марчелло Мастроянни – Кьяра, дебют режиссера Алис Винокур, ни много ни мало про главного исследователя истерии, профессора Шарко и его самую известную пациентку – юную Августину. А «Сначала спой экзамен» – удивительное кино на стыке двух разных жанров: документалистики и мюзикла, рассказывающее запутанную историю группы друзей из города Булонь-сюр-Мер, который серьезно пострадал от финансового кризиса. Еще два фильма «Лулу – обнаженная женщина» и «Ревность», о женщине, жаждущей побыть наедине с собой и личная история знаменитого режиссера и актера Филиппа Гарреля.
Все фильмы демонстрируются с оригинальной звуковой дорожкой с русскими субтитрами.

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Метки: Главное, Культура, , .

09.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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