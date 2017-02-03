Главное День начинается с газеты Валерий ПАВЛОВ, председатель Совета Чувашпотребсоюза, депутат Госсовета Чувашской Республики: – «Советскую Чувашию» помню с детства. Мой отец всегда выписывал две газеты: центральную, кажется, это была «Правда», и республиканскую – «Советскую Чувашию», которая была и остается для меня главным источником информации о жизни республики. С тех пор я каждый свой день начинаю с «Советской Чувашии».

Важно, что многолетнее общение с газетой переросло в настоящую дружбу. Традиция читать «Советскую Чувашию» из семейной переросла в корпоративную. Так что сейчас я выписываю газету не только для себя, но и для работников – чтобы каждый сотрудник знал, чем живет регион, какие проблемы поднимаются в обществе. Кроме того, на ее страницах нередко размещаются материалы о деятельности Чувашпотребсоюза, наших тружениках. Безусловно, это большой стимул для нас.

Кстати, мы всегда принимаем активное участие в большом спортивном празднике – ежегодной эстафете на призы «Советской Чувашии». И с нетерпением ждем ее столетнего юбилея. Это большое и важное событие для всей республики, и мы с удовольствием примем в нем участие.

Метки: Слово читателю, Юбилей «СЧ».



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