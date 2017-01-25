Главное Большое обновление дорог НО ЧТО ИМЕННО РЕМОНТИРОВАТЬ, ЧЕБОКСАРЦЫ ПРЕДЛАГАЛИ САМИ Дорога по улице Социалистической включена в план ремонта по настоянию жителей Чапаевского поселка, где она проходит. Кроме этого объекта, с учетом мнения чебоксарцев отремонтируют и ряд других, упомянутых в ходе опроса общественного мнения, специально организованного администрацией города в январе.

Нынешнее обновление городских магистралей – реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития России «Безопасные и качественные дороги» на 2017 год. Всего нынче в столице республики запланировано обновить 26 крупных объектов, на восемь больше, чем в прошлом году, сообщил вчера во время специального пресс-­тура журналистам заместитель директора – главный инженер МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Иван Кучерявый. На эти цели предусмотрено выделить более 700 млн. рублей федеральных средств на условиях софинансирования из республиканского и местного бюджетов.

Перечень объектов был выставлен на сайте администрации, и горожане могли подать свои предложения по выбору наиболее нуждающихся в обновлении дорог. Всего поступило 113 обращений, с учетом которых и был составлен окончательный перечень.

В перечне автотрасс, где в конце мая развернутся ремонтные работы, в частности, участок протяженностью 1,26 километра по улице Гузовского, полукилометровый отрезок на Президентском бульваре. Ну а самые протяженные участки: по улице Социалистической – полтора километра и Алатырское шоссе длиной 4,1 километра, от Ягодного переулка до федеральной магистрали М­-7. В самое ближайшее время окончательный список будет размещен на сайтах горадминистрации и газеты «Советская Чувашия», чтобы горожане смогли с ним ознакомиться. А в апреле пройдет аукцион по выбору подрядчиков ремонтных работ.

Метки: Дороги, Чебоксары.



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