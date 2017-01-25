Главное, Новости «Спасибо» в прямом эфире Вчера Глава Чувашии на Общественном телевидении России стал гостем программы «Отражение», которая прошла в прямом эфире. В течение получаса Михаил Игнатьев успел ответить более чем на десяток вопросов телезрителей из всех уголков страны. Много звонков поступило из Чувашии.

Вопросы касались строительства новых медицинских объектов, дорог, социального обеспечения, переселения граждан из аварийного жилья, уровня сервиса в федеральных торговых сетях и в целом повышения качества жизни населения.

Глава республики дал развернутые ответы на все вопросы, открыто говорил о существующих проблемах и о том, что сделано и делается для их разрешения.

В ходе программы поступил звонок от жительницы деревни Тоскаево Яльчикского района. Она обратилась к Михаилу Игнатьеву со словами благодарности за недавно открытый Дом культуры.

Напомним, 29 декабря в Тоскаево был открыт многофункциональный культурно­-досуговый центр, построенный в рамках реализации Указа Главы Чувашии от 28 октября 2015 г. № 168 «О мерах по развитию сети учреждений культурно-­досугового типа в сельской местности».

В ходе командировки Михаила Игнатьева в Москву состоялся ряд деловых встреч, сообщает пресс-­служба Администрации Главы Чувашии. Он также принял участие в съемках программы «Наше дело!» на телеканале «Про бизнес».

Метки: Новости, Михаил Игнатьев, СМИ.



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