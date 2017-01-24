Пять тысяч рублей пенсионерам выплачены своевременно

В Чувашии сегодня завершается почтовая доставка единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей. В редакционной почте имеются вопросы читателей на эту тему. Сегодня на них отвечает управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике Роза КОНДРАТЬЕВА. – Для начала расскажите, пожалуйста, как прошла доставка пяти тысяч?
– Средства выплачены своевременно. Гражданам, получающим пенсию на банковские счета и карты (а таких пенсионеров в республике более 60 процентов), единовременная выплата перечислена 11 января. На почте доставка велась по графику с 13 по 24 января. – А если пенсионер лежит в больнице или уехал?
– В таких случаях получить деньги можно в отделении почтовой связи по месту жительства по 28 января. Если пенсионер не обратится за выплатой, средства будут доставлены почтальоном вместе с февральской пенсией. – Положена ли выплата тем, кто начал оформлять пенсию в декабре?
– Если гражданин имел право на пенсию по старости в декабре и подал заявление на назначение пенсии до конца 2016 года, единовременная выплата ему положена. В Чувашии более 500 человек в подобной ситуации, мы ее контролируем.
В нашей республике у 95 человек в декабре появилось право на пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца, заявление они написали в январе. Единовременная выплата им положена. – Получат ли наследники пять тысяч рублей, если пенсионер в декабре умер?
– По федеральному закону от 22 ноября 2016 года № 385-ФЗ «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию» право на получение единовременной выплаты имеют граждане, которые постоянно проживают в России и являются получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года. Таким образом, членам семьи или наследникам средства выплачиваются в случае смерти пенсионера в последний день года. – Учитывается ли единовременная выплата при расчете различных пособий и субсидий?
– Законом предусмотрено, что единовременная выплата не учитывается при предоставлении различных мер социальной поддержки, предусмотренных российским и региональным законодательством. Например, не включается в общую сумму дохода пенсионера для расчета федеральной социальной доплаты, которую устанавливает Пенсионный фонд. – Могут ли судебные приставы взыскать долг с этой суммы?
– Нет, из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов пенсионного обеспечения, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат, не производятся. – А плата за проживание в доме ветеранов удерживается?
– Пенсионерам, проживающим в интернатах и домах ветеранов, пять тысяч рублей должны выплачиваться в полном размере, без удержаний. – Давайте подведем итоги – сколько пенсионеров в республике получили 5 тысяч рублей?
– По линии Пенсионного фонда средства выплачены более 367 тыс. пенсионеров, по линии «силовых» ведомств – более 10 тыс. пенсионеров. А в целом в Чувашии количество получателей превысило 377 тысяч, сумма выплат составила 1,9 млрд. рублей. Это существенная поддержка жителей республики.
Елена ИЛЬИНА
Фото qualnews.ru
? Единовременную выплату пенсионеры получали в почтовых отделениях, ее приносили домой, перечисляли на банковские счета и карты.
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