Главное Цитата номера Альбир КРГАНОВ, руководитель Духовного Собрания мусульман России, муфтий Москвы, Центрального региона и Чувашии: «30 ноября 2016 года в стране появилась новая мусульманская структура – Духовное Собрание мусульман России. Для экспертных кругов, для самих верующих, для тех, кто вовлечен в исламскую тему, создание Духовного Собрания неожиданностью не стало. Уже давно требовалось некое объединение самостоятельных религиозных организаций. Штаб-квартира Духовного Собрания будет находиться в Москве. Стоит вопрос о выделении земельного участка под строительство нашей мечети. Ведутся переговоры с мэрией Москвы, надеюсь, в 2017 году этот вопрос решится положительно».

Метки: Религия.



Метки: Главное A A A