Пенсионная среда

ПЯТЬ ТЫСЯЧ – НЕ ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

У меня 14 декабря 2016 года умер муж, пенсионер. Положена ли ему выплата 5 тыс. рублей? Ведь это сентябрьская компенсация за инфляцию…

Анна Борисовна, Чебоксары

Согласно Федеральному закону № 385-ФЗ «О единовременной выплате гражданам, получающим пенсию» (от 22 ноября 2016 года), пять тысяч рублей выплачивается гражданам, получающим пенсию на 31 декабря 2016 года. Если до этой даты по разным причинам выплата пенсии уже прекращена, то и права на получение пяти тысяч не имеется. В вашем случае пенсионер умер 14 декабря, поэтому наследникам нет основания для единовременной выплаты, пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда.

ПЕНСИЯ И ЧЕЛОВЕК ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ОДНО ГРАЖДАНСТВО

Моя сестра получала пенсию еще в Советском Союзе. Будучи пенсионеркой, выехала на постоянное местожительство в Беларусь и сейчас является гражданкой этого государства. Может ли она отказаться от белорусской пенсии и получать российскую пенсию, не меняя гражданства?

Анастасия Павловна, Чебоксары

Вопросы пенсионного обеспечения граждан России и Республики Беларусь урегулированы Договором о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года (далее Договор). Согласно этому документу, за периоды работы в СССР до 13 марта 1992 года пенсия назначается и выплачивается тем государством, на территории которого гражданин постоянно проживает на момент обращения за пенсией.

По желанию пенсионера пенсия может быть установлена без учета норм Договора по закону той страны, гражданином которого он является. То есть гражданину России, проживающему в Беларуси, пенсия по заявлению может быть установлена по законодательству РФ. Такой выбор является окончательным и пересмотру не подлежит.

Ваша сестра проживает и имеет гражданство Республики Беларусь. Поэтому установить пенсию по российскому законодательству нет основания, пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда.

СМЕНУ ФАМИЛИИ НУЖНО ПОДТВЕРДИТЬ

Всю жизнь проработала на одном предприятии, скоро на пенсию, готовлю документы. И вот у меня какой вопрос. В моей трудовой книжке записана девичья фамилия. Что делать, нужна справка о смене фамилии?

Галина АРХИПОВА, Ядринский район

Если в трудовой книжке отсутствует запись об изменении фамилии, при обращении за пенсией для подтверждения девичьей фамилии требуется свидетельство о заключении брака. Если свидетельство о браке отсутствует, необходимо делать запрос в органы ЗАГС, либо обратиться туда за получением дубликата, пояснили в республиканском отделении ПФР.

ТОЛЬКО БЛИЗКИЕ РОДСТВЕННИКИ

Я опекун девочки-сироты, воспитываю ее с 2-х лет. Сейчас девочке 18 лет, она учится в вузе. Когда подавала документы на назначение пенсии, мне отказали в надбавке за иждивенца. Правы ли специалисты управления?

Светлана Александровна, Чебоксары

Судя по описанной вами ситуации, отказ управления ПФР в назначении вам повышенной фиксированной выплаты страховой пенсии обоснован, ответили в республиканском отделении Пенсионного фонда. Такое право имеют родители, усыновители или близкие родственники (сестры, братья, дедушки, бабушки) детей, обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов до достижения 23-летнего возраста. При этом фиксированная выплата в повышенном размере устанавливается при условии нахождения студента на иждивении родственников.

БАБУШКЕ – ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ

Так сложилось, что сын с невесткой должны работать, а внук еще кроха. Слышала, что в таких случаях бабушка якобы может оформить отпуск по уходу за ребенком. Правда ли это? Что для этого нужно делать?

Людмила Васильевна, Чебоксары

Если вы (бабушка) работаете, то имеете полное право оформить отпуск по уходу за ребенком. Законодательство (часть 2 ст. 256 Трудового кодекса РФ) позволяет использовать такой отпуск любому члену семьи (отцу, бабушке, дедушке), который непосредственно обеспечивает уход за ребенком.

Для того, чтобы оформить отпуск, вам необходимо обратиться с заявлением к работодателю. Вместе с заявлением необходимо представить следующие документы:

— копию свидетельства о рождении малыша, которому требуется уход до достижения трех лет;

— справку с места работы родителей малыша, которая подтверждает, что они не находятся в отпуске по уходу за ребенком и им не производится начисление ежемесячного пособия.

Обращаем внимание: пособие по уходу за ребенком (в размере 40 проц. от среднего заработка за последние 12 календарных месяцев) бабушке будет выплачиваться со дня предоставления отпуска и до дня достижения ребенком возраста 1,5 лет.

После исполнения ребенку 1,5 лет начисляться будут только компенсационные выплаты, размер которых на сегодняшний день составляет 50 руб. Для назначения ежемесячных компенсационных выплат бабушке необходимо подать по месту работы заявление с приложением к нему копии приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.

ДО ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

Мой сын – инвалид 3 группы. Пенсию за январь ему принесли повышенную – 7720 рублей. Теперь у него всегда будет такая пенсия?

Мария Константиновна, Лапсары

Увеличение связано с повышением прожиточного минимума пенсионера в республике – на 2017 год он установлен в размере 7720 рублей. Поэтому всем неработающим пенсионерам, у которых доход (пенсия и другие ежемесячные выплаты) меньше этой суммы, социальная доплата пересчитана до величины прожиточного минимума, пояснили в республиканском отделении Пенсионного фонда.

ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ, ЕСТЬ УСЛОВИЯ

Уже несколько лет ухаживаю за мужем – инвалидом 1 группы. Подскажите, сколько лет такого ухода засчитывается в страховой стаж? Имеются ли ограничения по продолжительности периодов, подлежащих зачету?

Зоя Ильинична, Чебоксарский район

В страховой стаж засчитываются все периоды ухода трудоспособного гражданина за инвалидами 1 группы, детьми-инвалидами и пожилыми старше 80 лет, ответили в Отделении ПФР по Чувашии. Указанные периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали или за ними следовали периоды работы, иной деятельности, которые выполнялись на территории России, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА

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