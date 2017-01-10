Главное Пенсионерам начинают выплачивать по пять тысяч ПФР УТОЧНЯЕТ СРОКИ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ Как сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда, в банки единовременная выплата поступила вчера, 11 января. На счета пенсионеров она должна быть зачислена не позднее следующего дня.

Почтальоны начнут доставку с 13 января. Получающим пенсию по графику с 13 числа (и до окончания выплатного периода) единовременную выплату принесут вместе с пенсией. Если пенсионеры уже получили свои пенсии в период с 3 по 12 января, то пять тысяч они получат с 13 по 24 января. В том случае, если почтальон принесет деньги, но не застанет дома пенсионера, он оставит в почтовом ящике уведомление, и получить выплату можно будет в своем почтовом отделении до 28 января включительно.

Эти деньги будут выплачены всем пенсионерам без исключения, в том числе и военным. Главные условия: получатель должен являться пенсионером по состоянию на 31 декабря 2016 года и должен проживать на территории России. В Чувашской Республике пять тысяч рублей выплатят почти 377 тыс. получателям всех видов пенсий на сумму 1,9 млрд. рублей.

Напомним, выплата производится на основании документов, которые имеются в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

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