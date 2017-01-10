Главное Как живем, так и выглядим В зимнюю ветреную погоду незащищенная кожа лица страдает особенно сильно. Она быстро сохнет и обветривается. При этом увлажнять ее нужно осторожно, а жирный крем, который, казалось бы, ей необходим, приводит к раздражению и появлению прыщей.

Поэтому первое, что нужно сделать, придя домой, – это полностью снять макияж тоником и ополоснуть лицо прохладной водой, чтобы дать коже отдышаться. И только когда она согреется, нанести увлажняющий крем, причем неважно, будет он с витаминами или нет. Перед сном излишки крема нужно безжалостно снять, чтобы кожа к утру не выглядела отечной.

Собираясь выйти на улицу, нужно нанести на кожу лица питательный крем. Но желательно успеть это сделать хотя бы за час до того момента, когда вы выйдете навстречу ледяному ветру. Губы непременно надо покрывать помадой, даже если вы обычно ею не пользуетесь: выберите нейтральный цвет, в конце концов, существует блеск для губ и гигиеническая помада. Не нужно накладывать на кожу вместо питательного крема сливочное или кокосовое масло. Исключением, пожалуй, будет оливковое, которое точно не повредит. И не увлекайтесь масками из тепличных огурцов – на них часто бывает аллергическая реакция.

Конечно, одними наружными процедурами зимой не обойтись. Надо помнить, что обезвоживание кожи случается, когда вы мало пьете воды, у вас в рационе не хватает овощей и фруктов. Если ваше меню скудновато, вспомните о кашах и поливитаминах. Клетчатка и витамины улучшат работу кишечника, что напрямую связано с самочувствием. Неплохо бы наладить еще и режим сна: недосып непременно скажется на лице дополнительными морщинками.

И никогда не надо забывать, что наш образ жизни отражается на лице: как живем, так и выглядим.

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