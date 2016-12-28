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Главное, Криминал, Лента новостей
В Чувашии раскрыта семейная преступная группировка, занимавшаяся реализацией суррогатного алкоголя

СМЕРТЕЛЬНЫЙ СУРРОГАТ СБЫВАЛИ СЕМЬЕЙ

Расследуя уголовное дело о гибели трех молодых людей в ноябре прошлого года, отравившихся метанолом из бутылки с этикеткой «Бакарди», следователи СУ СКР по Чувашии вышли на целый семейный бизнес.
По версии следствия, в организованную преступную группу вошли восемь человек, в том числе Дмитрий Митрохин, его отец, мать, сожительница и друзья, которые привлекли к своей деятельности еще троих человек. Им предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ.
Основной состав преступного клана реализовывал широкий ассортимент закупленного на одном из складов подмосковного «ФУД СИТИ» контрафакта в Чебоксарах, Алатыре, Чебоксарском районе и других местах. Следователи выяснили, что товар попадал на территорию региона в опломбированном кузове большегрузного автомобиля под видом сертифицированной алкогольной продукции по фиктивным сопроводительным документам.
А реализовывалась она по баснословно низкой цене – от 50 до 120 рублей за литровую бутылку, для чего тоже была придумана отдельная история. Якобы спиртное производилось с соблюдением технологического процесса на легальных заводах, однако было вывезено оттуда неофициально.
На сегодняшний день следователям регионального СУ СКР удалось установить обстоятельства появления суррогата на территории Чувашии, ключевые точки реализации алкоголя на территории региона, пресечь канал поставки, а также установить лиц, сбывавших его членам ОПГ. Уголовное дело в отношении этих граждан выделено в отдельное производство. А по деятельности ОПГ расследование уже завершено, обвинительное заключение утверждено.
В канун Нового года следственное управление обращается к гражданам с просьбой если не воздержаться от потребления спиртного, то, как минимум, быть внимательнее при покупке спиртосодержащей продукции.
Статистика отравлений от суррогатного алкоголя показывает, что пик стабильно приходится на периоды повышенного спроса алкоголя, близкие к этому празднику. В аналогичный промежуток прошлого года – с октября 2015-го по март 2016-го – по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов СК России, зафиксировано не менее 39 смертельных отравлений. При этом подделки маркировались этикетками наиболее ликвидного товара: ром «Бакарди Блэк», «Бакарди Супериор», виски «Джек Дэниэлс» и популярные отечественные (дагестанские) коньяки.

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Метки: Главное, Криминал, Лента новостей, .

29.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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