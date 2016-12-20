ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
16:32 26.12.2016
В Чебоксарах в рекордные сроки возведено здание самой большой школы республики
15:08 26.12.2016
В страшной авиакатастрофе погибли талантливые молодые певцы Максим Иванов и Андрей Кочемасов
11:07 26.12.2016
Еженедельное совещание с членами Правительства Чувашской республики началось с минуты молчания
11:06 26.12.2016
Глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154
11:04 26.12.2016
«Детский интернет» от «МегаФона» утроил число своих пользователей
14:10 22.12.2016
 1
Журналисты «Советской Чувашии» и Национального телевидения примут участие в пресс-конференции Президента России Владимира Путина
16:37 21.12.2016
С 1 января 2017 года госуслуги в электронном виде станут дешевле на 30%
14:46 21.12.2016
 1
В Чебоксарах для борьбы с гололедом используют безопасный реагент «Бионорд»
8:20 20.12.2016
 4
Чебоксары — в топе самых узнаваемых и привлекательных
7:20 20.12.2016
 2
В Чебоксарах нарушителям правил парковки грозит эвакуация
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Володя on Михаил Игнатьев запретил продажу «фанфуриков» во всех торговых точках Чувашии
  • Аноним on В Чебоксарах нарушителям правил парковки грозит эвакуация
  • Аноним on Социальная поддержка будет адресной
  • Александра on Социальная поддержка будет адресной
  • Аноним on Михаил Игнатьев запретил продажу «фанфуриков» во всех торговых точках Чувашии
  • Володя on Чебоксары — в топе самых узнаваемых и привлекательных
  • Думается on Братья сражались за Родину
    		•
    Главное, Лента_2
    В страшной авиакатастрофе погибли талантливые молодые певцы Максим Иванов и Андрей Кочемасов

    ОНИ ТАК ЛЮБИЛИ МУЗЫКУ 

    Утром 25 декабря в Сочи разбился самолет Минобороны РФ Ту-154. На борту находились 92 человека: представители российских телеканалов, военные, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Трагедия для всей страны. А гибель участников легендарного ансамбля отозвалась и личной болью для жителей многих уголков нашей Родины, ведь в ансамбле собраны самые яркие таланты со всей России. О своих земляках скорбят в Омске, Казани, Красноярске, на Дальнем Востоке… На борту лайнера были и певец и режиссер Максим Иванов, учившийся и работавший в Чебоксарах, а также студент 1 курса факультета искусств ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей Кочемасов.
    На всех фотографиях Андрей Кочемасов очень жизнерадостен и позитивен, он только-только начинал свою творческую карьеру и спешил жить и учиться мастерству. Андрей из Перми и в этом году после окончания Пермского училища искусств поступил в ЧГУ. В соцсетях есть записи его пения – красивый мягкий голос, лирический тенор. Кроме Чебоксар, которые ему порекомендовал для учебы Максим Иванов, чебоксарский первокурсник учился и в Москве, в школе вокалистов при Мариинском театре. Ему был всего 31 год.
    Максим Иванов, целеустремленный молодой человек, жизнь которого оборвалась на самом творческом взлете, родился в Уфе, где окончил Уфимское училище искусств. А после училища приехал в Чебоксары и поступил в Чувашский государственный институт культуры и искусств, учился в классе профессора Станислава Кондратьева. Закончил Максим и Российский институт театрального искусства (ГИТИС), стал дипломированным режиссером музыкального театра. Чебоксары он не забывал. Свою дипломную работу делал с выпускниками факультета искусств ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и хором Чувашской академической симфонической капеллы. Это была постановка «Алеко». А в прошлом году молодой специалист выступил режиссером-постановщиком детского спектакля «Дитя и волшебство» Мориса Равеля в Чувашском театре оперы и балета. Спектакль получился по-молодому озорным и волшебным. Он с успехом вошел в репертуар, идет на наших подмостках и сейчас. «Дитя и волшебство» – одна из музыкальных сказок, в эти самые минуты радующая детей перед Новым годом. Теперь она осталась здесь и как память о ярком талантливом режиссере, так рано и трагически ушедшем из жизни.
    Коллеги вспоминают, как он любил оперу, как много читал и слушал, как стал режиссером и мечтал создать свой оперный театр. В Подмосковье, в Одинцово, уже был собран большой коллектив: солисты, хор, оркестр, дирижеры, сильный административный состав. Последние месяцы Максим «выбивал» помещение и искал спонсорскую поддержку… «С Максимом Ивановым мы учились в Чувашском государственном институте культуры на вокальном отделении, – пишет на своей странице в Сети однокурсница Максима Евгения Морозова (Спирина) – Я помню, что он первый привел меня на сцену Чувашского театра оперы и балета и показал будущее место работы. Вечером после спектакля мы стояли на сцене и при дежурном свете пели в пустом зале, проверяя акустику. Это была мистика! Мы жили в соседних комнатах в общежитии 4 года, учились у одного педагога, мы ели за одним столом, много общались, бесконечно говорили о вокале. Он очень хотел быть главным режиссером оперного театра. Видно, его мечте не суждено сбыться».
    У Максима остались мама, жена и маленькая дочка.

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Главное, Лента_2, , .

    26.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

    Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

    Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноя    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 86 queries in 0,448 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев