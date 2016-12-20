Главное, Лента_2 В страшной авиакатастрофе погибли талантливые молодые певцы Максим Иванов и Андрей Кочемасов ОНИ ТАК ЛЮБИЛИ МУЗЫКУ Утром 25 декабря в Сочи разбился самолет Минобороны РФ Ту-154. На борту находились 92 человека: представители российских телеканалов, военные, артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. Трагедия для всей страны. А гибель участников легендарного ансамбля отозвалась и личной болью для жителей многих уголков нашей Родины, ведь в ансамбле собраны самые яркие таланты со всей России. О своих земляках скорбят в Омске, Казани, Красноярске, на Дальнем Востоке… На борту лайнера были и певец и режиссер Максим Иванов, учившийся и работавший в Чебоксарах, а также студент 1 курса факультета искусств ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей Кочемасов.

На всех фотографиях Андрей Кочемасов очень жизнерадостен и позитивен, он только-только начинал свою творческую карьеру и спешил жить и учиться мастерству. Андрей из Перми и в этом году после окончания Пермского училища искусств поступил в ЧГУ. В соцсетях есть записи его пения – красивый мягкий голос, лирический тенор. Кроме Чебоксар, которые ему порекомендовал для учебы Максим Иванов, чебоксарский первокурсник учился и в Москве, в школе вокалистов при Мариинском театре. Ему был всего 31 год.

Максим Иванов, целеустремленный молодой человек, жизнь которого оборвалась на самом творческом взлете, родился в Уфе, где окончил Уфимское училище искусств. А после училища приехал в Чебоксары и поступил в Чувашский государственный институт культуры и искусств, учился в классе профессора Станислава Кондратьева. Закончил Максим и Российский институт театрального искусства (ГИТИС), стал дипломированным режиссером музыкального театра. Чебоксары он не забывал. Свою дипломную работу делал с выпускниками факультета искусств ЧГПУ имени И.Я. Яковлева и хором Чувашской академической симфонической капеллы. Это была постановка «Алеко». А в прошлом году молодой специалист выступил режиссером-постановщиком детского спектакля «Дитя и волшебство» Мориса Равеля в Чувашском театре оперы и балета. Спектакль получился по-молодому озорным и волшебным. Он с успехом вошел в репертуар, идет на наших подмостках и сейчас. «Дитя и волшебство» – одна из музыкальных сказок, в эти самые минуты радующая детей перед Новым годом. Теперь она осталась здесь и как память о ярком талантливом режиссере, так рано и трагически ушедшем из жизни.

Коллеги вспоминают, как он любил оперу, как много читал и слушал, как стал режиссером и мечтал создать свой оперный театр. В Подмосковье, в Одинцово, уже был собран большой коллектив: солисты, хор, оркестр, дирижеры, сильный административный состав. Последние месяцы Максим «выбивал» помещение и искал спонсорскую поддержку… «С Максимом Ивановым мы учились в Чувашском государственном институте культуры на вокальном отделении, – пишет на своей странице в Сети однокурсница Максима Евгения Морозова (Спирина) – Я помню, что он первый привел меня на сцену Чувашского театра оперы и балета и показал будущее место работы. Вечером после спектакля мы стояли на сцене и при дежурном свете пели в пустом зале, проверяя акустику. Это была мистика! Мы жили в соседних комнатах в общежитии 4 года, учились у одного педагога, мы ели за одним столом, много общались, бесконечно говорили о вокале. Он очень хотел быть главным режиссером оперного театра. Видно, его мечте не суждено сбыться».

У Максима остались мама, жена и маленькая дочка.

Метки: Лента_2, Память, Хроника ЧП.



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