Пожар на колесах

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
От автобуса осталась лишь груда искореженного металла — восстановлению он не подлежит. Фото из Инстаграм

Почему горят автобусы одной и той же марки?

Вечером 7 июля в Чебоксарах на остановке «Театр оперы и балета» вспыхнул пассажирский автобус «Lotos-206», следовавший по маршруту № 26. В результате ЧП транспортное средство выгорело практически полностью.

В салоне автобуса на момент пожара находилось 30 пассажиров — их вовремя удалось эвакуировать, никто не пострадал. Сотрудники МЧС оперативно потушили пламя. В ликвидации ЧП были задействованы две пожарные цистерны.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Чувашии, по предварительной версии, причиной случившегося стала неисправность транспортного средства. Доследственную проверку по данному поводу проводит СУ СКР по Чувашии. Следственно-оперативная группа провела осмотр сгоревшего автобуса, решается вопрос о назначении необходимых судебных экспертиз, в том числе пожарно-технической.

Пролить свет на случившееся могли бы представители перевозчика. Корреспондент «СЧ» связался с ними, но от комментариев они отказались.

Инцидент этот, к сожалению, не единственный. В ноябре прошлого года в Чебоксарах напротив главного корпуса ЧГУ сгорел автобус, следовавший по маршруту № 35. Был он той же модели, «Lotos-206», но принадлежал другому перевозчику.

КСТАТИ
Горят автобусы не только в Чебоксарах. В этом и в прошлом году пожары на городском транспорте зафиксированы в Тюмени, Новосибирске, Хабаровске.
Опубликовано: 8 июля 2021 г.


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