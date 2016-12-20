Отмечен проект длиной в 20 лет

Серия передач телерадиокомпании ГТРК «Чувашия» под общим названием «Вспомни, солдат» завоевала звание лауреата на Первом Всероссийском конкурсе «Маршрутами Карты памяти».

Этот конкурс был организован издательством «Просвещение» и посвящен судьбам героев и малоизвестным событиям Великой Отечественной войны. В номинации «Лучший видеосюжет» представителям Чувашии удалось занять II место, уступив только коллегам из Самары.

Как рассказывают тележурналисты, первый выпуск передачи «Вспомни, солдат» зрители увидели более 20 лет назад. За эти годы съемочная группа проекта побывала во всех уголках республики, чтобы сохранить воспоминания ветеранов. И невозможно остаться равнодушным к тому, как о событиях того времени рассказывают его очевидцы.

Автор проекта Алексей Енейкин считает, что самое ценное – это воспоминания ветеранов. «Самым молодым сейчас по 90 лет, – подчеркивает он. – Мы желаем им здоровья, и передача будет жить».

Для творческого коллектива полученная награда – стимул для новых идей и их воплощения.