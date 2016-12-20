На устойчивое развитие села

В Минсельхозе России состоялось заседание Комиссии по отбору государственных региональных программ, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, для предоставления в 2017 году субсидий из федерального бюджета.

Программа Чувашии прошла отбор по всем трем госзаказчикам – Минсельхозу, Минкультуры России и Федеральному дорожному агентству. Всего на реализацию мероприятий в рамках программы планируется выделить 15,4 млрд. рублей. В том числе по Минсельхозу – 6,8 млрд., Минкультуры России – 0,3 млрд., дорожному агентству – 8,3 млрд. рублей. Заявочную документацию для участия в отборе представил 81 регион, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии.