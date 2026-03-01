Чувашская республика лидирует по числу переоформленных в ВТБ Пушкинских карт

С января 2026 года ВТБ стал оператором программы «Пушкинская карта», за это время банк выпустил почти 6 млн карт. Наиболее активно процесс переоформления идет в Чувашии – 66 % жителей республики в возрасте от 14 до 22 лет уже выпустили карты в новом банке-операторе.

ВТБ также проанализировал транзакции держателей Пушкинских карт. Исследование показало, что самые активные пользователи проживают в Мордовии, также в топе – Кемеровская область и Северная Осетия. В этих регионах более 50% участников программы активно приобретают билеты на культурные мероприятия. Самым востребованным видом культурного досуга традиционно остается кино, на втором месте – театральные постановки.

«Не секрет, что программа «Пушкинская карта» особенно популярна именно в регионах, где молодежь использует все преимущества карты для походов в кино, театры и музеи. Мы видим, что ребята по всей России активно оформляют Пушкинские карты и используют их для покупок билетов на тысячи культурных мероприятий», – отметил Алексей Охорзин , старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ.

«Число пользователей Пушкинских карт растет, это говорит о том, что переход функции оператора программы к ВТБ прошел успешно. Лидером среди регионов России по числу оформленных карт стала Чувашия, за ней следуют Тамбовская и Оренбургская области. Наша молодежь показывает высокую вовлеченность: ребята активно ходят на мероприятия сами и со своими друзьями, открывая для себя новые грани культуры. Для нас это главный показатель успеха», – рассказала Жанна Алексеева, статс-секретарь – заместитель Министра культуры Российской Федерации.

Ежегодно к программе «Пушкинская карта» присоединяется все больше организаций, на сегодняшний день в ней участвуют более 12 тыс. учреждений культуры из всех регионов России. Число доступных мероприятий уже превышает 55 тыс. по всей стране. С полным списком можно ознакомиться на портале «Культура.РФ» и мобильном приложении «Госуслуги Культура».

«Пушкинская карта» – совместная программа Минкультуры, Минцифры и ВТБ. Ее цель – повысить доступность культурных мероприятий для молодежи. Пушкинскую карту могут оформить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно. Ежегодно государство перечисляет на счет карты субсидию в размере 5 тыс. рублей. Их можно потратить только на билеты на культурные мероприятия – походы в театры и кино, посещение выставок и концертов. Оформить Пушкинскую карту можно в приложении «Госуслуги Культура» и ВТБ Онлайн, если пользователь карты — клиент ВТБ.