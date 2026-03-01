Хороший задел на будущее: экономика Аликовского округа набирает обороты

Умеют работать с землей и смело внедряют новые технологии — так можно сказать о жителях Аликовского округа по итогам социально-экономического развития муниципалитета за 2025 год. Совещание на эту тему состоялось на прошлой неделе.

Поводов для оптимизма немало. Экономика округа набирает силу. В прошлом году налоговые поступления прибавили почти 10% и достигли 150,7 млн рублей, а неналоговые доходы выросли в 2,5 раза. Общий объем собственных доходов превысил 198 млн рублей. Предприятия увеличили оборот более чем на треть — свыше 1,5 млрд рублей.

Сельское хозяйство остается основой экономики. Производство сельхозпродукции в 2025 году превысило 2,4 млрд рублей. Реализовано пять инвестиционных проектов на общую сумму 61,7 млн рублей, закуплено 50 единиц современной техники. Активно внедряются цифровые технологии: в СХПК «Новый путь» работают две роботизированные фермы, в фермерском хозяйстве Волкова С.П. эксплуатируется техника с автопилотированием и дроны сельхозназначения.

Господдержка АПК составила почти 118 млн рублей, а зарплаты в отрасли вывели округ на второе место в республике. В среднем сельчане получают более 72 тыс. рублей в месяц.

На образование в прошлом году в Аликовский округ из бюджета республики направлено свыше 321 млн рублей — школы обновили оборудование, а горячее питание стало доступным для всех учеников. В селе Яндоба появилась современная спортивная площадка для сдачи норм ГТО, дети теперь могут тренироваться в комфортных условиях. Впереди ремонт спортивной школы «Хелхем» и строительство полноценного стадиона в райцентре.

Особая гордость округа — участие в программа «Ниме — Народный бюджет». С 2020 года жители сами решают, что изменить в родном селе: за шесть лет воплощено 285 инициатив. В прошлом году реализовано 62 проекта: отремонтировали улицу Цветочную в Аликово, привели в порядок памятники в Большом Ямашево и Яндобе. В этом году запланировано 66 новых проектов на 147 млн рублей. Большую часть выделила республика, но и сами жители внесли более 13 млн рублей.

Сфера культуры тоже не на последнем месте. Отремонтировали здание Центральной клубной системы, обновили детскую школу искусств, оснастили новым оборудованием литературно-краеведческий музей, модернизировали библиотеку. В планах — строительство Дома культуры на сто мест в селе Большая Выла и ремонт клуба в деревне Илгышево.

В этом году завершат строительство роботизированной фермы на 120 голов в деревне Большие Шиуши, проведут освещение и тротуары на участке дороги «Никольское — Ядрин — Калинино», проложат асфальт по улицам Центральная и Зеленая в Синькасах. Два многоквартирных дома ждут ремонта — это улучшит жизнь 129 человек.

«Аликовский округ показывает отличную динамику. Успехи округа — это результат слаженной работы команды муниципалитета и доверия жителей. Наша задача на 2026 год — конвертировать экономические успехи в еще более высокое качество жизни в каждом селе», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.