Один раз в четыре года

В Чувашии проведут кадастровую оценку земельных участков с использованием электронной платформы «Национальная система пространственных данных».

«Перед Росреестром стоит задача по оптимизации и развитию системы кадастровой оценки. Важно, чтобы кадастровая стоимость объектов недвижимости была экономически обоснована, поскольку это влияет на установление налоговых платежей для граждан. С 1 января 2026 года кадастровая оценка в субъектах страны проводится с использованием единого программного обеспечения — платформы НСПД. Теперь всем участникам необходимо взаимодействовать в рамках единой системы на основе актуальных данных», — сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашской Республике Сергей Васюков.

Государственная кадастровая оценка — важный элемент НСПД, обеспечивающий достоверность сведений о земельных участках и объектах недвижимости. Он позволяет создавать единый информационный ресурс для хранения и использования данных о кадастровой стоимости недвижимости; повысить прозрачность и точность расчетов налогов на имущество физических и юридических лиц; оптимизировать процедуры расчета земельного налога и налога на недвижимость.

В нашей республике определять кадастровую стоимость участков будет бюджетное учреждение «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития Чувашии. «Мы уже получили перечень, включающий более 640 тысяч земельных участков, зарегистрированных в ЕГРН по состоянию на 1 января 2026 года. Сейчас наши специалисты приступили к обработке переданных сведений с целью последующего расчета кадастровой стоимости объектов недвижимости», — сообщил директор учреждения Александр Башков.

В Росреестре Чувашии напоминают, что государственная кадастровая оценка земельных участков проводится одно-временно по всей России раз в четыре года (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). Это позволяет учитывать изменения экономических характеристик.

Утвержденные в 2026 году результаты кадастровой оценки земельных участков начнут применять с 1 января 2027 года.