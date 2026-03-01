Победить не смогли, зато проверили свои резервы

Регулярный чемпионат мужской высшей лиги подходит к концу. Благодаря победной серии из шести матчей «Чебоксарские ястребы» обеспечили попадание в плей-офф. Однако окончательное место команды в турнирной таблице пока не определено. Недавно подопечные Антона Богдана на паркете Центра развития маунтинбайка принимали «ТСК-УРАЛ — УрГУПС» из Екатеринбурга.

Сейчас клуб из Чебоксар набрал крейсерский ход. А в середине сезона «ястребы» имели большие проблемы с игрой и достижением положительных результатов. Несмотря на трудности, в первом круге чебоксарцы на выезде победили екатеринбуржцев в одном из матчей 63:59.

В свою очередь, «ТСК-УРАЛ — УрГУПС» по дистанции чемпионата выглядит намного стабильнее. Хотя еще до старта мало кто верил, что коллектив сможет составить конкуренцию лидерам лиги. Ведь в прошлом году команда пребывала в статусе абсолютного аутсайдера, выиграв всего три встречи за турнир.

Времена меняются. И сейчас клуб из Екатеринбурга — боеспособная единица и один из главных претендентов на итоговую победу. Поэтому хозяева паркета готовились к отчетным играм скрупулезно, обращая внимание на мельчайшие детали. Тренерский штаб анализировал сильные и слабые стороны соперника и доводил необходимую информацию до баскетболистов.

Конечно, «ястребы» жаждали порадовать родных болельщиков. На стартовых минутах первого матча снайперскую выучку продемонстрировал Денис Наумов, реализовавший два дальних броска. Казалось, что у хозяев есть свои козыри, которые позволят оказать сопротивление. Впрочем, гости не испугались мощного начала, а сами наращивали скорости. Игроки «ястребов» не успевали подчищать огрехи в обороне, а оппонент пользовался ошибками.

К завершению первой половины встречи коллектив из Екатеринбурга обеспечил солидный отрыв — 41:26. В раздевалке Антон Богдан старался завести подопечных и вдохновить на возвращение. Однако усилия не привели к успеху. В третьей десятиминутке у команды из Чебоксар разладилась атака. Хотя заключительный отрезок «ястребы» выиграли 21:19, но от поражения это никак не уберегло — 58:75.

Повторное противостояние развивалось практически под копирку. Клуб из Екатеринбурга снова быстрее вошел в игру и соорудил перевес. Наставник «ястребов» Антон Богдан пытался влиять на ход матча, в том числе брал тайм-ауты, но все тщетно. Бросалось в глаза, насколько уверенно гости взаимодействовали в защите и практически не давали свободного пространства хозяевам. Любопытное совпадение, но и в этой встрече две четверти завершились в пользу «ТСК-УРАЛ — УрГУПС» со счетом 41:26.

После перерыва чебоксарцы немного перестроились. Благодаря вариативной игре заработало нападение — «ястребы» успешно шли в проходы, обыгрывали соперника «один в один». С приближением к сопернику подключились домашние трибуны. Болельщики скандировали: «Ястребы, вперед!» Однако гостей не испугал натиск, и они практически всегда отвечали результативно. В итоге «Чебоксарские ястребы» уступили 62:77.

В концовке матча Антон Богдан выпустил юных воспитанников спортшколы по баскетболу имени В.И. Грекова — 16-летнего Богдана Захарова и 15-летнего Олега Ананьева. Кстати, практически за полторы минуты на площадке Олег успел совершить два перехвата — действия со знаком плюс. В интервью корреспонденту «СЧ» юный игрок признался, что с детства ходил болеть за «Чебоксарских ястребов» и стремился выступать за клуб. «Я получаю большой опыт, тренируясь с профессионалами и проводя эти минуты во время матчей. Чувствую свой прогресс в скорости игры, лучше вижу площадку и свободных баскетболистов», — поделился Олег Ананьев.

В турнирной таблице высшей лиги «Чебоксарские ястребы» располагаются на седьмой строчке.