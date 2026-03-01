Была в Чебоксарах такая, и исчезла она не из-за строительства залива…

Улица Волгостроя и дома на ней — это наследие грандиозных планов, измененных в процессе их осуществления. Когда задумали большое, разбили на этапы и очередность, приступили, а в процессе цель не то чтобы поменяли, а отложили. Сначала на недолго, потом еще, а потом пришла война, появились другие цели и задачи, и про первоначальные задумки забыли.

История чебоксарской улицы Волгостроя отсылает нас к эпохе пятилеток в СССР, а если точнее, то к самой первой (а их было аж 13), охватывающей 1928–1932 годы. Так вот, к концу пятилетки было решено реализовать проект, который укрупненно и обобщенно можно назвать как проект «Большая Волга» — масштабная реконструкция внутренних рек и даже морей для нужд государства и населения. «Реки вспять» и все такое. Широко мыслили, молодцы.

Одним из пунктов программы стало создание Чебоксарской ГЭС как части каскада волжских гидроэнергоузлов. Еще в середине 1931 года было решено «в районе Чебоксар» построить мощную электростанцию к 1935 году. Предполагалось много всего, включая и построение в первую очередь отдельного жилого комплекса для строителей ГЭС. Должны же строители где-то жить.

Сказано — сделано. И вот тут начинается наша история.

Поселок Волгостроя, а он именно так часто назывался в прессе, решили сделать на западной окраине города, на выезде в Москву, в конце улиц Ленина и Чувашская (сейчас — Нижегородская и Константина Иванова). Запад опять же больше подходил первоначальным планам — проектировщики задумали построить ГЭС около деревни Завражная близ Чебоксар, где они проводили свои изыскания.

Первый большой каркасно-деревянный двухэтажный дом поставили строго с севера на юг торцом к дороге. Потом улицу почему-то развернули на юго-восток, и она стала диагональной. А вдоль нее выстроили еще четыре однотипных (немного отличающихся от первого дома) здания. Стройка вчерне была завершена в 1932 году. Можно было въезжать и обживаться.

Газеты помнят весь энтузиазм, который был связан с термином «Волгострой»: «надо построить», «максимум внимания», «будет построен в срок». Однако еще в середине 1932 же года строительство Чебоксарской ГЭС перенесли на начало третьей пятилетки, к 1937–1938 годам.

Но не ломать же построенное, да и имя славное!

Так вот и появилась в одночасье в Чебоксарах улица Волгостроя с 5 большими для того времени многоквартирными домами.

Кстати, асфальтированной дороги вдоль домов никогда не было — здания соединяла только пешеходная грунтовая дорожка. Какой-то особой инфраструктуры в поселке тоже не успели построить — не было ни детсада, ни школы, ни даже деревьев или дровяников с сараями вокруг. Дома стояли практически «в чистом поле», хотя, конечно, со временем и обросли чем-то необходимым в жизни.

Долгое время не удавалось найти ранние фотографии этих домов. Или находились ошибочные (была одна, где дома стояли торцами к дороге). Пока не улыбнулась удача, и в Госистархиве не нашлось фото (с подписью почему-то «Дом Волгостроя» в единственном числе) как раз, предположительно, 1932 года — дома еще строятся. На нем мы видим 4 дома (нет № 5), снято с севера.

Вскоре, к 1936 году, около домов Волгостроя выросло большое каменное красивое административное здание архитектора Ивана Ведянина — Медтехникум Нар-комздрава ЧАССР, или «Фельдшерско-акушерская школа». Да-да, это сейчас корпус «А» Чувашского госуниверситета.

Адрес у школы был «улица Ленина, поселок Волгостроя». В какое-то время (во время войны — штабы полков связи и телеграфного, а в 1944-м сюда переехал сельхозинститут, затем уже здание было передано зарождающемуся Чувашскому госуниверситету) адрес стал «улица Волгостроя, 4». Почему «4»? Наверное, позже были переименованы и другие дома Волгостроя по нечетной стороне? Не знаю.

Примечательно, но дома Волгостроя входили до войны не в один, а в два избирательных участка. Четыре первых дома относились к участку с центром в Акушерской школе, а самый южный дом (№ 5) относился к участку с центром в школе № 5 на Новой улице. Видимо, так было удобнее.

Здания же Волгостроя еще долго служили горожанам, пока сначала не снесли ранее перестроенный дом № 4 — к началу 1960-х, а потом все остальные — в 1980-е годы ввиду бурного строительства так называемого Больничного комплекса.

Так закончилась история поселка Волгостроя. Хотя с 1950-х идея постройки ГЭС опять обрела себя, а с 1969 года началась эпопея с ее строительством, только в другом месте, ниже Чебоксар. Но это уже совсем другая история.

Мы же давайте найдем следы былой улицы Волгостроя в построении домов и направлениях дорог современного города.

Тот самый построенный строго с севера на юг дом № 1 был бы сейчас зажат между домами № 16 и 16а по Московскому проспекту. Далее улица пересекала бы шоссе и второй дом Волгостроя (№ 2), само бы здание под углом прорезало стоматологическую поликлинику (1986 года постройки), за которой во дворе сохранилась диагональ дорожки, ведущей к круглому фонтану (вроде как именуемому «Материнство»). Вот это как раз и есть направление движения улицы Волгостроя! Где строго по геометрии стояли еще три оставшихся дома (№ 3, 4, 5).

Р.S. Возможно, улочка, продолжающая улицу Волгостроя вдоль построенного в 2008 году дома № 91 по улице Константина Иванова, носила свое название «Энергетический переулок» тоже в память о первых строителях (точнее, изыскателях) Чебоксарской гидростанции. Но диагональ точно та, волгостроевская.

Алексей Киров