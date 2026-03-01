Уборка снега с крыши обернулась трагедией

В воскресенье, 1 марта, в Чувашии погибли две женщины, оказавшиеся под огромной снежной массой, рухнувшей с крыши дома. Трагедия произошла в выселке Атмень Аликовского округа, когда сельчанки 1956 и 1969 годов рождения решили почистить кровлю. От тяжелых травм они скончались на месте происшествия. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Чувашии, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).