2 марта в Чебоксары прибывает «Поезд Победы»

Первая в мире иммерсивная выставка на базе железнодорожного состава пробудет в Чебоксарах до 4 марта.

«Поезд Победы» — это 10 тематических вагонов, которые с помощью современных технологий — дополненной реальности, объёмного звука и реалистичных фигур — погружают в события Великой Отечественной войны.

Выставка работает с 10:00 до 19:00, последняя группа в 18:20. Возрастное ограничение 12+.

Выставка-музей разместится на железнодорожном вокзале. Посещение бесплатное, но необходима регистрация на сайте поездпобеды.рф. Билеты можно забронировать примерно за сутки до прибытия.

Группы запускают с пятиминутным интервалом, при входе нужно показать волонтерам билет, пришедший на электронную почту. Организаторы просят не опаздывать и приходить заранее.

Выставка проводится при поддержке Главы Чувашии Олега Николаева, Правительства республики и чувашского филиала фонда «Защитники Отечества». Организаторами выступили Управление Главы Чувашской Республики по молодёжной политике, центр военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД», администрация г. Чебоксары, региональное отделение Всероссийского Общественного движения «Волонтеры Победы».

Фото Максима Васильева