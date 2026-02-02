Самозанятые включились в экономику региона

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Чувашии, в республике в качестве плательщиков налога на профессиональный доход — самозанятых — зарегистрировано 124084 человека. Всего они заработали 45,6 млрд рублей. Сформировано более 43,6 млн чеков, при этом средний чек составляет 1047 рублей.

Налоговые поступления демонстрируют уверенный рост: если по итогам 2024 года объем НПД был 512,8 млн рублей, то на 1 января 2026 года — уже 745,6 млн рублей. За пять лет поступления увеличились кратно — с 1,1 млн рублей в 2020 году до текущих значений, сообщает Минэкономразвития Чувашии.