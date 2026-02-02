В фокусе внимания — обращения горожан

Мэрия столицы республики регулярно проводила встречи с жителями, но мероприятия не всегда начинались в удобное для них время. Кроме того, из-за особенностей формата не все желающие могли выступить и задать интересующие вопросы. В феврале администрация Чебоксар внедрила новую модель взаимодействия — выездной прием граждан. Первая встреча состоялась во Дворце культуры «Салют».

Каждый мог без предварительной записи обратиться с конкретным вопросом к специалистам структурных подразделений, сотрудникам управ районов, депутатам ЧГСД, представителям Министерства здравоохранения Чувашии и главе города Станиславу Трофимову. С первых минут закипела активная работа. Ажиотаж наблюдался вокруг тем, связанных с ЖКХ и благоустройством. Например, были вопросы по поводу начислений за коммунальные услуги. Специалисты старались разобрать каждый случай и объяснить, почему в квитанциях возникли те или иные цифры.

Поступили и жалобы на деятельность некоторых управляющих компаний. В частности, своей проблемой поделилась Ираида Андреева, которая больше 30 лет проживает в доме по улице Гражданской, 78. «Капитального ремонта не было давно. С крыши постоянно течет вода. Мы сами воду носили ведрами с чердака. Надеюсь, что эту ситуацию вскоре исправят», — рассказала Ираида Васильевна.

Жительница улицы Гражданской, 131, корп. 1 Людмила Иванова подняла тему расширения границ автомобильной парковки. Она также поблагодарила депутатов и всех причастных за разработку проекта детской и спортивной площадок во дворе, который нынешним летом будет реализован в рамках программы инициативного бюджетирования «Ниме — Народный бюджет». «Изначально никто из жителей не верил, что мы сможем добиться своей цели. Очень рады, что нам пошли навстречу», — подчеркнула Людмила Витальевна.

Светлану Кузнецову интересовало строительство школы в микрорайоне «Радужный». Начальник управления образования Чебоксар Алексей Лукшин проинформировал, что проект создан и в ближайшие годы будет реализован.

Выездной прием в формате «одного окна» многим чебоксарцам дал шанс задать по два-три вопроса. Так, жительницу юго-западного района волновала работа гинекологического и хирургического отделений Городского клинического центра в случае объединения с Городской центральной больницей. Кроме того, неравнодушная чебоксарка сообщила о необходимости ремонта придомовой территории по площади Победы, 2.

«Меня выслушал глава города и сказал: «Без проблем, мы вам поможем с ремонтом и сделаем уже в этом году», — поделилась Наталья. — Подобные встречи необходимы, потому что обычно у нас нет возможности посетить столько специалистов одновременно, а здесь красота — можно донести свои мысли и идеи напрямую до адресата».

В общей сложности за два часа в приеме приняли участие более ста человек. Глава Чебоксар Станислав Трофимов уверил, что каждый вопрос, волнующий жителей, будет взят в работу. «Мы организуем дополнительные выезды на территории, встретимся с жителями прямо во дворах, чтобы на месте увидеть, что нужно изменить. Поставили задачу — в кратчайшие сроки ответить на все обращения», — добавил Станислав Олегович.

К СВЕДЕНИЮ

Следующие встречи в формате «одного окна» пройдут в Лапсарах, на Восточном поселке и в Заволжье.