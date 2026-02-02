Поздравление Председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова с 23 февраля

Уважаемые соотечественники!

От имени депутатов Государственного Совета Чувашской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил свою жизнь служению Родине, кто с честью стоит на страже национальных интересов.

Сегодня, когда наши воины на поле боя отстаивают безопасность страны, особенно остро осознаётся важность служения Отчизне. Мы гордимся нашими земляками — офицерами, солдатами, добровольцами, которые с оружием в руках защищают правду и суверенитет нашей Родины. Их стойкость, верность присяге и ратному братству служат примером для молодежи и надежной опорой России.

Слова признательности всем, кто своим ежедневным трудом и неравнодушием, каждый на своем месте, создает прочный фундамент для нашей общей Победы.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и душевных сил. Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и семейное благополучие.