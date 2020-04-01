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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
врио Главы Чувашии

«Уважаемые работники и ветераны муниципальной службы! В зоне вашей ответственности — социальное и экономическое развитие территорий, благоустройство городов и сел, стабильная работа системы ЖКХ и многое другое. Ваша порядочность, профессионализм, ответственность, чуткое отношение к людям, их проблемам и инициативам во многом определяют качество жизни на местах. Отдавая работе свои силы, знания и опыт, вы завоевываете доверие и уважение граждан, пробуждаете в них желание активнее участвовать в жизни общества. Уверен, сообща, мы сможем успешно справиться со всеми поставленными задачами во благо наших земляков, сделать Чувашию богаче и краше».

(Из поздравления с Днем местного самоуправления)

Опубликовано: 21 апреля 2020 г.


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