ОЛЕГ НИКОЛАЕВ

врио Главы Чувашии

«Уважаемые работники и ветераны муниципальной службы! В зоне вашей ответственности — социальное и экономическое развитие территорий, благоустройство городов и сел, стабильная работа системы ЖКХ и многое другое. Ваша порядочность, профессионализм, ответственность, чуткое отношение к людям, их проблемам и инициативам во многом определяют качество жизни на местах. Отдавая работе свои силы, знания и опыт, вы завоевываете доверие и уважение граждан, пробуждаете в них желание активнее участвовать в жизни общества. Уверен, сообща, мы сможем успешно справиться со всеми поставленными задачами во благо наших земляков, сделать Чувашию богаче и краше».

(Из поздравления с Днем местного самоуправления)