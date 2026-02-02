В Красноармейском округе подвели итоги конкурса «Лучшая деревня»

Инициативные сельчане меняют обстановку

«За звание боролись 16 населенных пунктов. Комиссии было очень непросто: практически везде видны реальный вклад жителей, старания и любовь к своей малой родине. Чтобы поддержать как можно больше активных сел и деревень, мы приняли решение перераспределить призовой фонд. В итоге у нас сразу девять победителей. Приятно видеть, что с каждым годом конкуренция только растет», — прокомментировал решение конкурсной комиссии глава округа Павел Семенов.

Победителями конкурса за 2025 год в первой группе (численность населения до 49 человек) признаны деревни Новые Выселки (призовой фонд — 700 тыс. рублей), Верхняя Типсирма и Тватпюрть (каждая получит по 300 тыс. рублей).

Во второй группе (численность населения от 50 человек) 1-е место у села Убеево (призовой фонд — 1,5 млн рублей). Деревня Юпрямы на втором месте (1 млн рублей). Еще четыре населенных пункта — деревни Бурундуки, Васнары, Вурманкасы (Пикшикское сельское поселение), Кюльхири — получат по 550 тыс. рублей. Деньги пойдут на ремонт дорог и водопровода, строительство уютных домов встреч и зон отдыха.