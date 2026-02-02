Будни коневодческого хозяйства

Амур, Водолей и другие

Сегодня по восточному календарю наступает Год лошади. Всего несколько десятков лет назад представить сельское хозяйство без этих умных, сильных и грациозных животных было невозможно. Увы, сегодня лошадей далеко не в каждой деревне встретишь, технический прогресс оставил для них лишь узкие и специфические ниши в экономике.

Агрофирма «Кзыл-Камыш» Батыревского округа — уникальное сельхозпредприятие. Здесь сосредоточено почти 70 лошадей, в основном тяжеловесной породы. Много подобных предприятий появилось на месте развалившихся колхозов и совхозов. «Кзыл-Камыш» родился 10 лет назад как специализированное хозяйство. В округе проживает немало татар, предпочитающих в своем рационе конину. Это и учли учредители агрофирмы, хотя предлагают на продажу и тяжеловозов для работы. Была в хозяйстве также скаковая лошадь, участвовавшая в окружных соревнованиях.

Начинали с малого. Как рассказывает директор фирмы Гаяз Неуметов, в первое время лошади размещались в старых помещениях. Сегодня животные находятся в капитальных деревянных конюшнях, где им сухо и тепло. Есть тут и владимирские тяжеловозы, и вятские. Клички — самые разные: Амур, Водолей… За ними ухаживают двое трактористов и один рабочий, случается, что помогает и сам директор. Есть в агрофирме и полеводческое отделение — 270 гектаров пашни, на которой выращивают зерновые, многолетние травы на корм.

Пожелаем всем коневодам республики успеха и развития в Год лошади. Жизнь практически каждого из нас, людей возраста весьма солидного и выросших в деревне, была отмечена общением с лошадьми. Автор этих строк жил в деревушке, где, впрочем, была немалая конюшня. Помню тяжеловоза по имени Интер… Позже, когда отца назначали председателем сельпо в соседнем селе, у него была развозная лошадь Бандитка, потом — Камелька. Я очень любил гладить ее по шелковистой щеке… Это были молчаливые трудяги, до конца дней своих выполнявшие нелегкую работу.

Фотографии предоставлены Музеем фотокорреспондентов Чувашии