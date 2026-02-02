Будни коневодческого хозяйства

Встреча, 1985. Фото Вячеслава Романова

Амур, Водолей и другие

Сегодня по восточному календарю наступает Год лошади. Всего несколько десятков лет назад представить сельское хозяйство без этих умных, сильных и грациозных животных было невозможно. Увы, сегодня лошадей далеко не в каждой деревне встретишь, технический прогресс оставил для них лишь узкие и специфические ниши в экономике.

Агрофирма «Кзыл-Камыш» Батыревского округа — уникальное сельхозпредприятие. Здесь сосредоточено почти 70 лошадей, в основном тяжеловесной породы. Много подобных предприятий появилось на месте развалившихся колхозов и совхозов. «Кзыл-Камыш» родился 10 лет назад как специализированное хозяйство. В округе проживает немало татар, предпочитающих в своем рационе конину. Это и учли учредители агрофирмы, хотя предлагают на продажу и тяжеловозов для работы. Была в хозяйстве также скаковая лошадь, участвовавшая в окружных соревнованиях.

Дед Семен 1984 г. Фото Вячеслава Романова

Начинали с малого. Как рассказывает директор фирмы Гаяз Неуметов, в первое время лошади размещались в старых помещениях. Сегодня животные находятся в капитальных деревянных конюшнях, где им сухо и тепло. Есть тут и владимирские тяжеловозы, и вятские. Клички — самые разные: Амур, Водолей… За ними ухаживают двое трактористов и один рабочий, случается, что помогает и сам директор. Есть в агрофирме и полеводческое отделение — 270 гектаров пашни, на которой выращивают зерновые, многолетние травы на корм.

Пожелаем всем коневодам республики успеха и развития в Год лошади. Жизнь практически каждого из нас, людей возраста весьма солидного и выросших в деревне, была отмечена общением с лошадьми. Автор этих строк жил в деревушке, где, впрочем, была немалая конюшня. Помню тяжеловоза по имени Интер… Позже, когда отца назначали председателем сельпо в соседнем селе, у него была развозная лошадь Бандитка, потом — Камелька. Я очень любил гладить ее по шелковистой щеке… Это были молчаливые трудяги, до конца дней своих выполнявшие нелегкую работу.

Единоличник пашет сохой 1928. Фото братьев Костиных

 

Фотографии предоставлены Музеем фотокорреспондентов Чувашии

Опубликовано: 17 февраля 2026 г.


