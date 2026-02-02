Финансовая пирамида районного масштаба

«Не дождетесь!» — нагло заявляла поверившим ей землякам председатель кооператива, задолжавшего своим клиентам около 15 млн рублей. Вкладчиков взяли под защиту в МВД по Чувашской Республике.

Несите ваши денежки

Сельскохозяйственный потребительский кооператив, появившийся в поселке Вурнары, не тратил больших средств на рекламу, не устраивал пышных презентаций и розыгрышей с привлечением медийных персон. Здесь делалась ставка на другое: это был «бизнес-проект» для своих. Первыми пайщиками, действительно, стали люди, которых организатор кооператива знала лично и не один год.

По-свойски встречала их в офисе в центре поселка, поила чаем и очень убедительно рассказывала о своем «детище», которое создала, чтобы помочь землякам без особых усилий реализовать свои планы. Не видя никаких документов и других доказательств успешной коммерческой деятельности, кроме расположенного по соседству небольшого магазина канцтоваров, жители поселка и окрестностей верили в то, что организация занимается прибыльным производством сельскохозяйственной продукции, имеет свою типографию и швейный цех, за счет чего может выплачивать проценты значительно выше, чем, к примеру, банки. Не только сами рисковали многолетними сбережениями, накопленными с большим трудом, но и агитировали друзей и близких, по сути, создавая эффект «сарафанного радио», чего в общем-то и добивалась госпожа председательша.

Говорят, среди вкладчиков были даже ее родственники, но в полицию заявлений от них не поступало: возможно, с ними дама смогла расплатиться без вмешательства правоохранительных органов. У других же договориться миром не вышло.

Но вы держитесь!

Если бы среди пайщиков были люди, сведущие в финансовых вопросах, их, конечно, насторожила бы фразы руководителя о том, что чем больше вкладчиков, тем успешнее деятельность кооператива. Ведь это главный принцип любой «финансовой пирамиды», где обещанные «жирные» проценты организаторы какое-то время выплачивают за счет взносов последующих клиентов. Пока сельчане исправно получали пусть скромные, но реальные дивиденды, им казалось, что они очень мудро распорядились своими деньгами. А кому-то было достаточно «видеть», что меньше чем за год его вклад «подрос» на несколько сотен тысяч рублей и, опять же, вложить «прибыль» в кооператив.

Кооператив держался на плаву почти восемь лет, а потом как с выплатой процентов, так и с возвратом вкладов предсказуемо стали возникать проблемы. Вот тогда-то дама, которую и раньше в поселке знали как «бой-бабу», показала себя во всей красе. От осаждавших офис пайщиков отделывалась «копейками», а потом и вовсе заявляла, что те во всем сами виноваты, обратившись за помощью в правоохранительные органы.

При этом кооператорша прекрасно знала, что доверенные ей деньги заработаны потом и кровью земляков. Так, жительница поселка, вложившая свыше миллиона рублей, долго копила деньги, чтобы переехать из комнаты брата в общежитии, пусть в маленькую, но отдельную квартиру в Вурнарах. Жилье было выбрано, отделочные работы выполнены, но «вытащить» свои сбережения из кооператива она не смогла, даже слезные уговоры не возымели действия. Три года назад пенсионерка умерла, так и не реализовав свою мечту. Родственники покойной, которые сейчас представляют ее интересы, считают, что несчастную буквально «убила» вся эта история с кооперативом. 58-летней женщине, у которой на руках было двое детей-инвалидов, в ответ на мольбу вернуть вклад хозяйка офиса цинично посоветовала… взять кредит.

Магия следствия

Отчаявшиеся вкладчики, многие из которых выиграли суды в гражданском порядке, но так и не добились возврата денежных средств, стали обращаться в полицию. В сентябре 2021 года следственной частью Следственного управления МВД по Чувашской Республике было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с использованием служебного положения в особо крупном размере. Фигурантка затеяла процедуру банкротства, что, впрочем, не мешало ей привлекать средства новых доверчивых граждан, не осведомленных о реальном положении дел в кооперативе. По мнению старшего следователя по особо важным делам подполковника юстиции Ольги Федяниной, это, как и другие доказательства, собранные следствием, наглядно показывает мотивы обвиняемой: хищение денег путем обмана и злоупотребления доверием.

Если проект и был успешным, то исключительно для нее самой и ее близких, которые, в отличие от обманутых вкладчиков, обзавелись и машинами, и недвижимостью. Даже принадлежащее кооперативу нежилое помещение стоимостью более 2 млн рублей «бизнесвумен» весной 2018 года втайне продала, подделав решение, якобы принятое на общем собрании пайщиков.

На следователе уверенная в своей безнаказанности жительница Вурнарского округа испытала весь арсенал средств, накопленный за годы общения с обманутыми пайщиками. Когда «нахрапом» и на испуг взять офицера юстиции не получилось, дама, которой на следственных действиях внезапно потребовался переводчик с чувашского, решила прибегнуть к «черной магии» — сыпала в кабинете землей и монетами, плевалась и бормотала проклятия.

Но от «порчи» в виде обвинения в мошенничестве и растрате 65-летняя предпринимательница так и не избавилась. Для возмещения ущерба 27 проходящим по делу потерпевшим следователь ходатайствовала об аресте счетов, земельных участков и недвижимости злоумышленницы общей стоимостью более 9 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Вурнарский районный суд.