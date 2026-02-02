В Чебоксарах, на площадке Музея истории трактора, открылась фотовыставка Банка России «Время и деньги».

Посетители увидят фотографии древних и редких денежных знаков из собрания музея Банка России, познакомятся с некоторыми секретами производства и хранения денег. Гости узнают, когда на Руси появились монеты и что было изображено на первом советском юбилейном рубле.

В день открытия выставки эксперты Отделения — Национального банка по Чувашской Республике Волго Вятского ГУ Банка России провели мероприятия по историко-финансовому просвещению для работников машиностроительной отрасли. На экскурсии посетители узнали о способах производства, перевозки, хранения и защиты денег. Например, на какой бумаге печатали первые российские ассигнации, как чеканили монеты, сколько они весили, какой материал используют для изготовления современных банкнот.

Кроме этого, участникам напомнили о возможностях современных финансовых технологий, а также о мерах защиты от мошенников.

Выставка будет работать до 8 апреля.