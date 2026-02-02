Научный подход к борьбе с огнём

Корреспондент «СЧ» пообщалась с экспертами МЧС России, которые устанавливают причины возгораний и предотвращают трагедии

Когда пламя отступает, оставляя после себя черные руины и горький дым, на «сцену» выходят люди, для которых пепел — это не просто мусор, а ценный источник информации. Испытательная пожарная лаборатория Чувашской Республики обеспечивает научную поддержку безопасности всего нашего региона. В прошлом году у нее был юбилей — 60 лет с момента основания, а в апреле текущего года коллектив отметит двадцатилетие работы в статусе судебно-экспертного учреждения.

За этот срок лаборатория прошла путь от одного-единственного энтузиаста до мощного технического центра. Начальник учреждения, подполковник внутренней службы Андрей Герасимов, рассказал, что сегодня здесь трудятся двадцать два специалиста, среди которых есть кандидаты технических и химических наук. Это единственная в республике организация, имеющая росаккредитацию, что подтверждает высокое качество каждого исследования. В отличие от коммерческих структур, государственные экспертные заключения имеют больший вес в судах при использовании в качестве доказательств в процессе.

Установление причины происшествий — это настоящий научный поиск. Самым коварным врагом истины считается само пламя, которое при длительном воздействии буквально стирает улики. Андрей Герасимов подчеркнул, что чаще всего к беде приводит неисправное электрооборудование: перегрузки сетей или короткие замыкания.

Огромную проблему сегодня представляют популярные потолочные светильники типа «армстронг». Эти квадратные офисные лампы, которые мы привыкли видеть в школах и административных зданиях, часто имеют недостатки в конструкции или слишком тонкие внутренние провода. Иногда эксперты понимают, что пожар начался именно внутри такого плафона, но собрать доказательства крайне трудно. Именно поэтому сотрудники лаборатории постоянно разрабатывают новые научные методики.

О том, как удается восстановить детали происшествий, рассказал заместитель начальника лаборатории Дмитрий Платонов. В арсенале специалистов — различная техника. Так, для поиска следов горючих жидкостей применяется газоанализатор «Колион-1В», работающий как электронный «нос». К примеру, если для поджога использовался бензин, то прибор уловит его пары и издаст звуковой сигнал.

Изъятые образцы, которыми могут оказаться фрагменты дерева или даже пропитанный гарью снег, обязательно хранятся в герметичной упаковке. Если вещдоки поступают в бумажных конвертах, то влага и летучие вещества успевают испариться, не оставляя шанса довезти «запах пожара» до лаборатории в неизменном виде.

Любопытный момент: рассказать историю возгорания могут даже самые обычные строительные гвозди. Эксперты собирают их в разных помещениях сгоревшего здания и сравнивают степень окисления металла. Там, где температура была выше и пламя бушевало дольше, гвоздь меняет свои свойства сильнее. Кроме того, используется прибор «МВП-2М», который измеряет толщину магнитного слоя, окалины на металлических конструкциях или кузовах автомобилей. Эти замеры позволяют найти эпицентр, откуда начал распространяться огонь.

Огромное внимание уделяется исследованию электрических проводов. Дмитрий Платонов объяснил как с помощью металлографии определяют, стало ли замыкание причиной пожара или «коротнуло» уже во время горения. Под микроскопом структура провода в разных условиях выглядит иначе, что позволяет разоблачать производителей некачественной продукции. Сегодня рынок наполнен кабелями, где под тонким медным напылением скрывается алюминий. Такая подделка не выдерживает положенных нагрузок и перегревается, что может стать причиной трагедии.

Не менее важный фронт работ связан с профилактикой, рассказал старший эксперт сектора судебных экспертиз Дмитрий Яковлев. В лаборатории с особой тщательностью проверяют пенообразователи — от их химических свойств напрямую зависят жизни людей. Например, если на автозаправке вспыхнет бензин, тушить его водой бесполезно — топливо просто всплывет на поверхность и продолжит гореть, растекаясь дальше. Пена же обладает меньшей плотностью, чем нефтепродукты, она ляжет поверх, мгновенно перекрывая доступ кислорода и подавляя пламя. Эта же уникальная способность используется в замкнутых пространствах. При тушении пожара в подвале или маленьком помещении пена быстро заполнит собой весь объем, не оставляя места для воздуха.

Здесь проверяются и защитные составы, которые наносятся на самые различные материалы. Мало кто задумывается, что мощные стальные колонны и балки, на которых держатся торговые центры, при сильном нагреве становятся мягкими и податливыми. Обычно металл не горит, но под весом здания начинает гнуться, и конструкции начинают обрушиваться уже через пятнадцать минут после начала пожара. Специальная огнезащитная обработка позволяет создать вокруг «броню», благодаря чему конструкция может выстоять полтора часа. Это дает дополнительное время спастись сотням людей. Подобная обработка обязательна для всех общественных мест, будь то огромные склады или театры, где специальными составами пропитывают тяжелые занавесы на сцене. В частных же домах хозяева вольны сами решать, защищать ли им свои стены, но специалисты настоятельно советуют не экономить на безопасности.

Научный прогресс не стоит на месте, и сотрудники лаборатории постоянно повышают квалификацию. Недавно появилась новая специализация, позволяющая проводить экспертизу действий самих пожарных подразделений при тушении. Это помогает объективно оценивать, все ли было сделано правильно в сложной ситуации. Конечно, за всеми этими технологиями и знаниями всегда стоит человеческий фактор.

Начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Чувашской Республике полковник внутренней службы Ольга Нягина с сожалением обратила внимание на то, что в последнее время огнеборцам довольно часто приходится сталкиваться с помехами из-за низкого правосознания некоторых граждан: «Пожарные машины, несмотря на включенные сирены, теряют драгоценные минуты в пробках из-за того, что водители не уступают дорогу. Заставленные частным транспортом дворы многоэтажек превращаются в непреодолимый лабиринт для тяжелой техники. Важно помнить, что безопасность — это не только работа ученых и спасателей, но и ответственность каждого, которая включает и уважение к тем, кто спешит на помощь».