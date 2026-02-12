Построить бы горку!

Ах, словно детство вернулось вместе с этой зимой! И снега до самых крыш, и трескучие морозы, и скрипит, искрится под ногами, как тогда. Вполне верится, что барон Мюнхгаузен однажды в подобную зиму привязал своего коня к кресту колокольни.

Еще вспоминаются санки с железными полозьями, к которым ни за что на свете нельзя на улице прикладывать язык, и ледяные горки. А ведь горки были в каждом дворе! Строили и заливали их всем миром — дети, взрослые. И неслись с них вниз караваны санок, кто-то даже умудрялся скатываться стоя, ни разу не упав, под бурные крики восторга и восхищения. А кто-то падал и разбивал нос, но не плакал, а улыбался. Бесстрашные были люди!

А теперь горки в городах запретили из-за травмоопасности и чего-то еще. Хотя «ватрушки» — замену санок — еще можно приобрести в магазинах или картонки приспособить для катания. Такое ощущение, словно живешь рядом с рекой или морем, а купаться всюду запрещено — не дай Бог…

Эх, будь моя воля, я бы все эти снега свез бы на центральную площадь, и можно было бы сделать такую высокую горку — аж до небес! А рядом другие горки — для тех, кто поменьше, для профи и для начинающих, и выстроили бы целый снежный город и лабиринт не хуже Кносского, с Минотавром или Дедом Морозом в центре. И из репродукторов звучала бы музыка, и волонтеры раздавали бы или давали напрокат санки. И разливался бы горячий чай с бубликами для замерзающих, а чтобы никто случайно не разбил себе нос и не повредился, стояли бы рядом зоркие волонтеры-«айболиты». Вот было бы веселье и потеха для всех!

Жаль, что мечте этой не сбыться, остается только вспоминать истории из детства.

Валерий Панфилов