Испытание на прочность продолжается

Не все крыши выдерживают экзамен

Госжилинспекция Чувашии на своих интернет-ресурсах разместила обращение к жилищным предприятиям, предупредив о том, что с 13 по 17 февраля на территории республики ожидаются неблагоприятные погодные условия: дожди, ледяные дожди и мокрый снег. В такой ситуации необходимо усилить контроль за содержанием кровель многоквартирных домов.

«Если за первую декаду февраля в городе Чебоксары выпало 35 мм осадков, что составляет почти полторы месячных норм, то с 13 по 17 число текущего месяца прогнозируется выпадение осадков аналогичного объема, — сообщило ведомство. — Вышеперечисленные метеорологические явления будут способствовать образованию скользкости на тротуарах, наледи и сосулек в карнизной части кровель, а также сходу накопившегося снега».

В Чебоксарах к предстоящей оттепели начали готовиться загодя. Со снежными «шапками» справляются с помощью промышленных альпинистов, дворников и специализированной техники. Особое внимание — домам со скатными крышами по улицам Франко, 50 лет Октября, Сапожникова, Лумумбы, Короленко, Ярославской, Гагарина, Петрова, Кооперативной, Ленинградской, на проспекте Ленина, Чебоксарском и Московском проспектах.

Чебоксарцев призывают быть внимательнее в период потепления и обходить стороной здания с сосульками. Рискованно парковать и машины в таких местах. В то же время о проблемных адресах администрация города просит сообщать в Единую диспетчерскую службу по телефонам: 7 (8352) 23-13-83, 23-50-75.

Кстати, с начала года в столице Чувашии зафиксировано более 400 нарушений, допущенных управляющими компаниями и ТСЖ. В основном это опасное скопление снега и наледи на кровле, неудовлетворительное содержание контейнерных площадок, тротуаров и проездов, неубранный снег на прилегающих территориях. Организации получили предписания. Недостатки должны устраняться в кратчайшие сроки.

В свою очередь, жители Алатыря активно пользуются обратной связью. На этой неделе по их обращениям, опубликованным в социальных сетях, жилищники убрали снег с козырьков подъездов по улице Ленина, 140 (ЖСК «Молодежный»), улице Комиссариатской, 79 и улице Московской, 60 (УК «Горжилком»).

Тем временем в республике произошло два ЧП, связанных с частичным обрушением кровель под тяжестью снега: 10 февраля — в деревне Челкумаги Канашского округа и 11 февраля — в селе Красные Четаи. В первом случае пострадало здание, в котором располагаются дошкольные группы Среднекибечской школы.

«Еще 9 февраля, понимая риски из-за большой снеговой нагрузки, директор школы издал приказ о переводе детей в основное здание на время очистки кровли. На момент происшествия в здании никого не было, все 15 воспитанников находились в безопасности в помещениях школы», — сообщил в своем телеграм-канале глава Канашского округа Валерий Чернов, на чьем личном контроле находилось ситуация.

В селе Красные Четаи не повезло трехэтажному многоквартирному дому по улице Первая Заводская. Обоими инцидентами занимается прокуратура. Ремонтные работы на объектах начались сразу. Кстати, в деревне Челкумаги восстановить кровлю удалось уже вчера.