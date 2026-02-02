БАД — для здоровья коров и телят

Ученые Чувашского государственного аграрного университета изобрели новый способ создания биологически активных препаратов для ветеринарного применения. Патент зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Препарат, разработанный под руководством профессора Владимира Семенова, значительно повышает неспецифическую резистентность организма молодняка сельскохозяйственных животных, помогает в профилактике послеродовых патологий и улучшает их репродуктивные качества.

Среди авторов сразу несколько специалистов. Исследователи аграрного университета сделали значительный вклад в реализацию национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и его федерального проекта «Ветеринарные препараты», отмечают в Минсельхозе Чувашии.