Устами детей говорит история

«Здравствуйте, Мама! Вы простите меня за долгое молчание, которое вызывает у вас беспокойства. Мы воюем на самолетах, которые фашисты называют «Советов черная смерть». Особенно не беспокойся. Всем боевой привет. Твой сын Владимир».

Владимир Ефремов написал это письмо в конце 1941 года. Весточки стали хрупкой нитью, соединявшей разлученных войной близких. Но вскоре перестали приходить и они. 16 февраля 1942 года жизнь лейтенанта оборвалась — летчик направил свой подбитый самолет на вражеский склад боеприпасов…

Эта весточка, как и другие записи, рисунки и дневники бойцов, в свое время пополнила коллекцию собраний Чувашского национального музея. Пронзительные строки, запечатлевшиеся на пожелтевших письмах-треугольниках, также вошли в книгу, опубликованную чуть больше десяти лет назад и переизданную в прошлом году. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне была организована большая выставка «В этом письме остаюсь жив», охватившая документы, не вошедшие в сборник. По ее мотивам и был задуман республиканский проект «Расскажу тебе о герое», в котором школьники выступили в роли экскурсоводов.

«Наша цель — оживить память и сделать ее частью настоящего диалога с учащимися», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 40 Татьяна Никифорова. Именно в этом учебном заведении, в Зале славы, был дан старт важному патриотическому проекту. В течение нескольких дней передвижная выставка «В этом письме остаюсь жив» будет доступна для посещения ребят из других образовательных учреждений.

Ученица 10-го класса Александра Дроздова одна из первых освоила секреты профессии экскурсовода. Помогал ей научный сотрудник Чувашского национального музея Антон Поздеев, который с самого начала курировал весь процесс. «Быть экскурсоводом, оказывается, не так сложно, если есть живой интерес к истории и тяга к знаниям», — поведала Саша.

Наравне с другими чебоксарскими школьниками, отобранными на роль гидов, она изучила множество материалов, прошла подготовку в музее и сдала практический экзамен. Среди разных историй особенно выделяет одну, которая потрясла ее до глубины души: подвиг уроженца Чувашии Вячеслава Винокурова на озере Хасан. В критическую минуту боя он заменил выбывшего из строя командира роты. Оказавшись в окружении в подбитом танке, он выдержал 27-часовую осаду. За этот подвиг, совершенный в 1938 году, Винокурову присвоили звание Героя Советского Союза.

«В боевых действиях участвовали люди самых разных профессий и должностей: от солдат и командиров до врачей, связистов и поваров, — рассказал Антон Поздеев. — Здесь мы отобрали 18 солдатских комплексов». Посетители могут изучить дневник фронтового корреспондента Федота Ситтова (Ситта), в котором он вел переписку с чувашскими писателями, почитать полные нежности и любви письма медсестры Евгении Черпаковой, адресованные маме, пробежаться глазами по строкам коротких и лаконичных сообщений первого Героя Советского Союза, танкиста Вячеслава Винокурова, написанных родителям его друга, увидеть карандашный портрет, нарисованный разведчиком Владимиром Кобяковым для своего сына.

В течение нескольких дней выставка будет развернута в школе № 40, учащиеся могут самостоятельно с ней ознакомиться, почитать биографии фронтовиков на информационных стендах. По словам организаторов, проект охватит девять школ города, после этого он будет доступен и в других учебных заведениях республики.