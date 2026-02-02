Как гранты помогают начинающим фермерам

Своё дело на земле

Два года назад жительница Батыревского округа Мария Мулюкова получила государственную поддержку — грант «Агростартап» на сумму 4 млн рублей. На эти деньги она смогла купить трактор, копатель-валкоукладчик и навесной оборотный плуг.

Теперь Мария уверенно расширяет свое хозяйство. Сначала, в 2024 году, посадила лук-севок всего на одном гектаре земли, а в прошлом году — на трех гектарах. Растет и урожай: Мария собрала 60 тонн лука-севка. Это втрое больше, чем рассчитывалось изначально.

Другой представитель Батыревского округа, Фенис Ибетов, в 2024 году получил грант «Перспектива». Средства (4 млн рублей) были направлены на приобретение овец и материалов для постройки загона. Всего за год количество овец увеличилось почти втрое — с 115 до 405. Сегодня фермер планирует довести поголовье хозяйства до 800 овец. Кстати, Ибетов также успешно занимается разведением лошадей.

В 2024 году грант «Агростартап» получил и житель Шемуршинского округа Валерий Макаров. Господдержку он направил на ремонт своей фермы. Сегодня число коров выросло до 30 голов. Валерий Макаров планирует увеличить стадо почти вдвое.

Фото t.me/mcx_chuvashia