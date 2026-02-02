4 и 5 марта в МТВ-Центре пройдет выставка «Картофель — 2026»

Минсельхоз Чувашии при поддержке Минсельхоза России готовит XVIII Межрегиональную выставку «Картофель–2026».

На площадке в Чебоксарах соберутся около 80 компаний из 17 регионов России. Будут представлены передовые достижения селекционеров, семеноводов, технологов производства, хранения и переработки картофеля, производителей средств защиты растений и сельскохозяйственной техники. В рамках деловой программы состоится конференция «Развитие производства картофеля в регионах России: сортовые ресурсы и инновационные агробиотехнологии».

Традиционно организуют продажу семенного картофеля — всего фермеры привезут 55 тонн.