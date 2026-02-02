Наука для страны: начался сбор заявок на Научную премию Сбера 2026

Лауреатов определят в шести номинациях, общий призовой фонд составит 111 млн рублей

Стартовал приём заявок на пятый сезон Научной премии Сбера. Эта престижная награда вручается учёным за выдающиеся достижения, которые открывают новые перспективы для развития науки и технологий в стране. Общий призовой фонд премии в 2026 году составит 111 млн рублей.

В основных номинациях Премия отмечает работающих в России исследователей за выдающиеся фундаментальные научные результаты последних 10 лет и созданный ими и их школами задел для будущих открытий. Лауреаты определяются в номинациях: «Физический мир» (физика, химия, астрономия, науки о Земле, технические науки), «Науки о жизни» (биология, медицина, сельскохозяйственные науки) и «Цифровая вселенная» (математика, компьютерные науки, информатика, искусственный интеллект). Каждый победитель получает 30 млн рублей.

Для молодых учёных — до 35 лет включительно — представлены три номинации «AI в науке» по направлениям основных номинаций Премии. В них могут участвовать коллективы до трёх человек, добившиеся ярких научных результатов с применением искусственного интеллекта за последние 5 лет. Важно, чтобы результаты были подтверждены публикациями в высокорейтинговых журналах или на ключевых AI-конференциях. Каждый коллектив победителей разделит приз, увеличенный в этом году до 7 млн рублей.

Ключевое нововведение этого сезона — в номинациях «AI в науке» открыта возможность самовыдвижения. Подать заявку можно на сайте Премии до 30 апреля 2026 года включительно.

В основных номинациях традиционно номинировать кандидатов могут официально приглашённые Сбером научные и образовательные организации, а также персонально российские и международные учёные, технологические компании и институты развития.

Заявки оцениваются в несколько этапов, включая независимую экспертизу всех заявок и предметный отбор лучших заявок учёными советами, состоящими из ключевых профильных исследователей. Итоговое решение по выбору лауреатов из числа рекомендованных академическим сообществом финалистов принимает комитет под совместным председательством Президента, Председателя Правления Сбербанка Германа Грефа и ректора Сколковского института науки и технологий, академика РАН Александра Кулешова. Лауреаты пятого сезона будут награждены в Москве в конце года.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка: «Поддержка фундаментальной науки — это стратегически важная инвестиция в будущее России: в её суверенитет, качество жизни граждан и развитие экономики. Работа учёного очень значима, потому что без передовых открытий страна не будет столь успешной в долгосрочной перспективе. Свою задачу мы видим в том, чтобы обеспечить учёным условия для продуктивной работы, поддерживая как опытных исследователей, так и тех, кто только начинает свой путь в науке. Пять лет мы вручаем эту премию учёным, чьи прорывные открытия расширяют горизонты и дают ответы на практически любые вызовы современности».

Научная премия Сбера была учреждена в 2021 году, в Год науки и технологий в России. За четыре прошедших сезона её лауреатами стали 17 учёных, которые получили в общей сложности почти 300 млн рублей призовых средств.