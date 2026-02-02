Ибреси приняли легенд футбола

На базе спортивной школы «Патвар» состоялся ветеранский турнир, в котором участвовали звезды отечественной игры с мячом, чьи имена известны практически каждому болельщику: Константин Головской, Дмитрий Градиленко, Дмитрий Хлестов, Константин Маевский и Эрик Яхимович.

По итогам зрелищных матчей команда «Москва» с легендами в составе одержала победу, чебоксарский клуб «Динамо-КоСА» финишировал вторым, а коллектив «Ибреси» замкнул пьедестал почета, сообщили в администрации Ибресинского округа.

Победители и призеры получили награды и памятные подарки.

Опубликовано: 12 февраля 2026 г.


