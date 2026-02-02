Из Чувашии в госпитали ЛНР и ДНР отправлена очередная партия гуманитарной помощи

Помощь собирали вместе

Союз женщин Чувашии, Фонд «Перле» и «Женское движение «Единой России» организовали 14-ю отправку гуманитарного груза в прифронтовые госпитали Луганской и Донецкой народных республик. В составе конвоя — дизельные генераторы, тепловые пушки, окопные свечи, медикаменты, маскировочные сети, средства личной гигиены, продукты, одеяла, подушки и сто индивидуальных подарков к 23 февраля. Помощь собирали предприятия, учебные заведения и жители республики. В погрузке посылок на транспорт помогали студенты-волонтеры. Организаторы подчеркнули: главная задача акции — согреть защитников теплом родного дома и приблизить выздоровление.

Ольга Иванова