Первый старт сезона — с медалями

Наталия Шайманова брала бронзовые медали чемпионатов России по тяжелой атлетике в 2020 и 2021 годах. Фото Федерации тяжелой атлетики России

Каждый год штангисты из Чувашии радуют успешными выступлениями на крупных турнирах. Вот и сейчас представители региона не подкачали, завоевав три награды Кубка России по тяжелой атлетике в Люберцах. На подмосковном помосте за сборную республики выступали восемь спортсменов.

В преддверии турнира каждый участник из Чувашии придерживался определенной стратегии подготовки. Некоторым тяжелоатлетам пришлось серьезно потрудиться, чтобы набрать кондиции.

К примеру, чемпионка страны в весе до 49 кг, обладательница молодежных и юниорских рекордов России, член национальной команды Полина Андреева более двух лет не может обрести оптимальную форму из-за травмы плеча. В интервью «СЧ» главный тренер сборной Чувашии по тяжелой атлетике, заслуженный тренер России Геннадий Иванов рассказал, что на сборах в Сочи перед соревнованиями Полина подцепила вирус. «Болезнь серьезно повлияла на состояние спортсменки, — поделился переживаниями Геннадий Геннадьевич. — Из-за травмы у нее не получалось удержать штангу за головой во время толчка. Но Полина молодец — проявила характер».

В итоге Андреева финишировала на пятом месте. В свою очередь, первую медаль в копилку сборной Чувашии принесла Наталия Шайманова — уроженка Батыревского округа завоевала «серебро» в весовой категории до 64 кг.

Вообще, Наталия была в шаге от победы. В этом весе на помосте развернулась жаркая битва. Хотя первое упражнение — рывок — Шайманова закончила на третьей позиции. Однако в рывке борьба за «золото» для нее шла килограмм в килограмм. Конечно, во время соревнований важную роль сыграла тактика — элемент, который болельщики не всегда берут в расчет.

«На помосте можно быть самым сильным и не победить. По правилам после одного подхода спортсменке дается возможность сделать три перезаявки — это драгоценное время, благодаря которому атлет может восстановить силы. Здесь необходимо правильно реагировать на изменение событий», — подчеркнул Геннадий Иванов.

В последней попытке в упражнении толчок Наталия Шайманова подняла штангу весом 112 кг. Главный конкурент в сражении за «золото» Анастасия Анзорова была вынуждена идти на 113 кг и успешно справилась с этим.

Кроме того, в весовой категории до 81 кг еще одно «серебро» для Чувашии взяла Алана Скрипко. Конечно, здесь явным фаворитом считалась Мария Груздова, но перед Кубком страны у нее были проблемы со здоровьем. Алана потрепала нервы сопернице. Для победы этого не хватило.

Отметим, что Алана — молодая и талантливая тяжелоатлетка. Совсем скоро она будет участвовать в первенстве России среди юниоров и юниорок до 20 лет в Екатеринбурге. Также Скрипко имеет отличные шансы поехать на первенство мира, которое пройдет в мае в Исмаилии (Египет). Кстати, юниорская сборная России выступит на соревнованиях с флагом и гимном.

Еще один представитель Чувашии, Тамерлан Гулиев, замкнул пьедестал почета в весе до 81 кг. Примечательно, что еще не так давно он был в категории до 73 кг. «Я очень боялся, что Тамерлан не сможет быстро адаптироваться в более тяжелом весе. Он выполнил поставленную задачу — попасть в тройку», — обратил внимание в интервью «СЧ» Геннадий Иванов.

КСТАТИ

Каких результатов добились другие тяжелоатлеты из Чувашии? Аслан Каскулов расположился на четвертой строчке в весовой категории до 67 кг. Никита Вагин (до 89 кг) и Ислам Шердиев (до 109 кг) финишировали на 5-й позиции. Артемий Перцев стал 12-м в весе до 73 кг.

