Доверьте тяжелую работу молодым

Нынешняя зима стала испытанием не только для коммунальных служб и управляющих компаний. Большие снежные горы — серьезная проверка организма всех, кто берет в руки лопату. А если стало плохо и прихватило сердце?

Медики Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи поведали о нескольких случаях, которые произошли на этой неделе и чуть не стоили жизни пациентам. Так, чебоксарец, убиравший снег на территории детского сада, неожиданно схватился за грудь и потерял сознание. Бригада медиков зафиксировала остановку сердца, время шло на секунды. Опытный водитель Павел Венедиктов моментально обеспечил бригаду возможностью развернуть реанимационное оборудование прямо в салоне автомобиля, превратив машину в реанимацию на колесах. Врачи действовали быстро и точно. Федор Клементьев провел интубацию пациента и подключил его к аппарату искусственной вентиляции легких. Медбрат Сергей Никитин обеспечил венозный доступ, а тем временем Владимир Матюшкин проводил непрямой массаж сердца. 13 минут, и на экране мониторов появились такие долгожданные ритмы пульсации — пациент будет жить.

Схожий случай произошел в Шумерле, где мужчина также убирал снег и почувствовал резкую сдавливающую боль в груди. Скорую помощь он не вызывал в течение двух часов, полагая, что симптомы пройдут. Но состояние не улучшилось. Звонок, и команда медиков уже на месте — вызов приняли фельдшеры Марина Рындина и Ольга Суханкина, водитель Сергей Шабалкин. Пациент хоть и был в сознании, но данные ЭКГ были однозначны — острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда. И снова отсчет времени, методичные и уверенные действия медиков, которые стабилизировали состояние пациента, тем самым подготовив его к безопасной транспортировке.

Как отметила главный внештатный кардиолог Минздрава Чувашии Наталья Светлова, медики республики ведут ежедневную работу по достижению цели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Обращаясь к жителям региона она акцентирует, что уборка снега похожа на кардиотест: каждое сильное движение — это нагрузка на сосуды. Резкая нагрузка, холод, перепады давления могут спровоцировать опасные состояния — от гипертонического криза до инфаркта или инсульта.

«Если у вас есть проблемы с сердцем, не берите в руки лопату: доверьте эту работу молодым и здоровым. Если чувствуете слабость, тошноту, потемнение в глазах, не ждите — идите в тепло и вызывайте скорую. Берегите себя! Ваше здоровье дороже любых сугробов», — подчеркивает Наталья Светлова.