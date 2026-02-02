Социальные выплаты увеличиваются

Транспорт обновляется, дороги расширяются

В Чувашии проиндексирована ежемесячная компенсация коммунальных расходов сельских педагогов, работников культуры и медицинской сферы. Повышаются также выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, реабилитированным и пострадавшим от репрессий. Соответствующие постановления приняты на заседании Правительства республики под председательством первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова. Индексация происходит ежегодно для покрытия инфляционных процессов.

С 1 января размер возмещения на оплату жилья и коммунальных услуг, включая взносы на капремонт, для сельских медиков, учителей, фармацевтов, работников культуры, ветслужбы вырос на 1,7% — до 1698 рублей, доложила и.о. министра труда и социальной защиты Елена Шашкарова. В 2025 году эту выплату в регионе получили более 13,2 тыс. человек.

Ежемесячная денежная компенсация труженикам тыла военных лет, ветеранам труда, реабилитированным, пострадавшим от репрессий с 1 февраля выросла соразмерно с уровнем инфляции — на 6,22%. В деньгах это 112 рублей, тыловики и ветераны станут получать по 1914 рублей. Выше выплата у реабилитированных — 3583 рубля, — рост на 268 рублей. Для пострадавших от репрессий компенсация будет 4081 рубль, что на 239 рублей больше.

Выше станет вознаграждение и для приемных родителей. По данным Шашкаровой, с 1 февраля оно также выросло на 6,2%. На воспитание одного-двух детей предусматривается 5734 рубля — на 336 рублей выше прежнего. При воспитании трех и более детей вознаграждение составит 8143 рубля — на 477 рублей больше. На уровень инфляции также проиндексированы расходы на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей. Теперь они составят 2023 рубля, что на 118 рублей больше прошлогоднего.

В республике действуют порядка 10 региональных мер социальной поддержки, отметил Михаил Ноздряков. Число получателей превышает 130 тыс. человек.

Изменения в отрасли представил министр транспорта и дорожного хозяйства Максим Петров. Дорожный фонд 2025 года исполнен на 99,1%. Программа работ выполнена полностью — ремонтом было охвачено 570 км, построено 18,5 км. Практически полностью освоены средства нацпроекта. Объем Дорожного фонда на 2026 год превышает 10 млрд руб. В планах — завершение проектирования дублирования Марпосадского шоссе, корректировки третьего транспортного кольца.

Касаясь транспортной темы, министр напомнил, что в 2025 году в республику поступили 92 автобуса по льготному лизингу, а за последние пять лет — 220 троллейбусов. Это позволило «расшить» вопрос, в частности, по сообщению «Чебоксары — Новочебоксарск», где запущено три троллейбусных маршрута. Завершена реконструкция Чебоксарского аэровокзала, открыты два новых направления полетов — в Махачкалу и Калининград. Прирост пассажиропотока составил 72 тыс. человек. В настоящее время ведется модернизация аэродромной инфраструктуры.

На заседании были утверждены изменения в ряд действующих правительственных постановлений. В частности, по проекту Минприроды предложено предоставить 50% скидку на приобретение лесных насаждений для собственных нужд ветеранам боевых действий, участникам СВО.