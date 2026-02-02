Зима не стала ждать подрядчиков

История с крышей дома № 6а по улице Короленко в Чебоксарах, не выдержавшей тяжести снега (напомним, ЧП произошло в начале февраля), получила продолжение. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

Капитальный ремонт кровли здания по плану ожидался только в 2037 году. Однако жильцы били тревогу из-за многочисленных протечек, и на основании решения общего собрания собственников этот срок перенесли — сначала на 2023-й, а потом на 2024-й, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В 2024 году по договору с Фондом капитального ремонта кровлю дома по улице Короленко, 6а обследовала специализированная организация. И в результате инженеры отказались от составления проектно-сметной документации, указав на необходимость проведения не ремонта, а реконструкции — замены и усиления конструкций каркаса всей крыши дома.

Было проведено повторное обследование другой компанией, уже по заказу МБУ «Управление жилфондом г. Чебоксары». На этот раз эксперты заявили, что устранить недостатки можно в ходе капремонта. Но в итоге до крыши ни одна из подрядных организацией так и не дошла — контракт на выполнение работ не был заключен.

После ЧП жильцов 15 квартир, расположенных в мансардной части (шестой, последний, этаж), администрация города переселила для временного проживания в маневренный фонд. На данный момент ситуация находится на постоянном контроле. Для оперативного реагирования и минимизации последствий организована слаженная работа всех служб.

Мониторинг крыш и карнизов — одна из ключевых городских задач. По итогам последней планерки в мэрии все управляющие компании получили уведомления о необходимости своевременной уборки снега с кровель.